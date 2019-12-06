Удивительная закуска паутинка, из простого репчатого лука. Муж постоянно просит ее готовить!

Трудно представить, но из простого лука, вы сможете приготовить удивительно нежный и безумно вкусный салатик. Этот овощ подойдет практически к любому блюду, от стандартного, до праздничного. Именно по этой причине, стоит предложить его попробовать, каждому человеку.

Стоит заметить, что я и сама впервые услышала о данной закуске в гостях, причем там же ее и попробовала. Что это лук, я поняла не сразу.

Чтобы приготовить этот салатик, возьмите только лук, уксус и подсолнечное масло.

Лук должен быть максимально тонко нарезан. Если вы не любите, когда лук начинает щипать глаза, то просто поместите его в холодненькую водичку. Вы можете заранее налить воду в кастрюлю, взять шинковку и нарезать лук, непосредственно в холодную воду.

Затем нам потребуется добавить ровно столько уксуса, чтобы вкус получился немного кислым, соль добавляем по своему вкусу. Данный маринад должен пропитать лук, всего пять минут. После этого, его сливаем, а добавляем подсолнечное масло и перемешиваем. Некоторые советуют заправить все это дуло майонезом, но это уже на ваше усмотрение.

На этом приготовление заканчивается, а такой лучок подойдет к картофелю или соленой селедочке.