Как мы съездили на день рождения и чем нас угощали

На выходных ездили мы в гости к моей сестре – племяннику исполнялось 19 лет и все родственники собрались поздравлять.
Сестра любим принимать гостей, всегда накрывает шикарный стол, с вкусными и ароматными пирогами.
На праздничном столе всегда присутствует огромное количество самых разнообразных блюд.
Вот и в этот раз, она нас радовала мясной и сырной нарезкой, сельдью с лучком, столичным салатом и помидорками черри, нанизанными на шпажки вместе с сыром с плесенью.
Также сестра сделала тарталетки с икрой и сливочным сыром, рулетики из лаваша, фаршированные сливочным сыром и красной рыбой, с грецкими орехами и твердым сыром.
Старая советская классика в виде гренок со шпротами, также была.
Очень мы любим и маленькие пирожки на один укус.
Из горячих блюд нам предложили куриные крылышки и разные гарниры на любой вкус.
Мы очень хорошо отдохнули и отметили день рождения! Стол был прекрасен!
Сестра поделилась с нами рецептом пирожков, все очень настаивали на этом. Пирожки улетали, как семечки )
А я поделюсь этим рецептом с вами:
РЕЦЕПТ ТЕСТА ДЛЯ ПИРОЖКОВ
2 яйца, 50 гр живых дрожжей, 100 г масла(маргарина), 100 г молока, 14-16 ст.л. муки, соль и сахар по вкусу.
1. в теплое молоко дрожжи и сахар.
2. в опару взбитые яйца, растопленное масло или маргарин, соль и муку.
Замесить тесто, прикрыть полотенцем и оставить до подъема.
Начинка по вашему вкусу.
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