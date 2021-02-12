Как мы съездили на день рождения и чем нас угощали

На выходных ездили мы в гости к моей сестре – племяннику исполнялось 19 лет и все родственники собрались поздравлять.

Сестра любим принимать гостей, всегда накрывает шикарный стол, с вкусными и ароматными пирогами.

На праздничном столе всегда присутствует огромное количество самых разнообразных блюд.

Вот и в этот раз, она нас радовала мясной и сырной нарезкой, сельдью с лучком, столичным салатом и помидорками черри, нанизанными на шпажки вместе с сыром с плесенью.

Также сестра сделала тарталетки с икрой и сливочным сыром, рулетики из лаваша, фаршированные сливочным сыром и красной рыбой, с грецкими орехами и твердым сыром.

Старая советская классика в виде гренок со шпротами, также была.

Очень мы любим и маленькие пирожки на один укус.

Из горячих блюд нам предложили куриные крылышки и разные гарниры на любой вкус.

Мы очень хорошо отдохнули и отметили день рождения! Стол был прекрасен!

Сестра поделилась с нами рецептом пирожков, все очень настаивали на этом. Пирожки улетали, как семечки )

А я поделюсь этим рецептом с вами:

РЕЦЕПТ ТЕСТА ДЛЯ ПИРОЖКОВ

2 яйца, 50 гр живых дрожжей, 100 г масла(маргарина), 100 г молока, 14-16 ст.л. муки, соль и сахар по вкусу.

1. в теплое молоко дрожжи и сахар.

2. в опару взбитые яйца, растопленное масло или маргарин, соль и муку.

Замесить тесто, прикрыть полотенцем и оставить до подъема.

Начинка по вашему вкусу.