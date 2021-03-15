Посеревший бюстгалтер превратился в белоснежный за пару мгновений. Секрет, который поведала мне бабушка

Белое белье всегда нравилось женщинам, но проблема с его стиркой, часто становится препятствием к приобретению таких элегантных вещей.

Чтобы вернуть белым вещам красоту и белоснежный цвет, часто приходится их выстирывать в агрессивных порошках. Это приводит к тому, что белье быстро приходит в негодность, деформируется и его просто выбрасывают.

Бабушка один раз увидела мои старания и начала меня ругать, говоря, что есть другие, не агрессивные, но эффективные способы стирки белья.

Для хлопкового белья берем хлорку выстираем с ее помощью вещь. Можно замачивать на 20 – 30 минут и потом выстирать в чистой воде.

Можно выварить белье в эмалированной посуде. Трем немного хозяйственного мыла в воду. Кладем белье и вывариваем в течение 30 – 60 минут. Время зависит от степени загрязнения вещи.

Убрать желтизну можно при помощи синьки. Размешиваем средство в воде (берем столько, сколько указано в инструкции), замачиваем белье на 20 минут и потом стираем в чистой воде.

Кружевное белье замачиваем в воде с растворенной перекисью. На 1 л воды берем 2 ст.л. перекиси и замачиваем белье на 40 минут, споласкиваем под чистой водой.