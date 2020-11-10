Торт ленивый наполеон с обалденным заварным кремом без единого комочка!

Торт мы будем делать на основе уже готовых, купленных коржей для торта «Наполеон». Сегодня такие продаются в любом супермаркете, также, как и коржи для медовика. Изюминка торта – крем, классический, заварной.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- коржи для Наполеона, 8 шт;
- молоко, 750 мл;
- сахар, 150 г;
- яйца, 3 шт;
- мука, 65 г;
- ванильный сахар по вкусу;
- масло сливочное, 80 г.
Процесс приготовления
Сахар смешиваем с мукой и яйцами и взбиваем при помощи миксера до однородности. Просто смешиваем, а не взбиваем.
Вливаем молоко немого и перемешиваем.
Остальное молоко ставим на плиту и доводим до кипения.
Когда молоко закипит, уменьшаем огонь и частями вводим яичную смесь, не переставая перемешивать.
Варим крем до нужной густоты. В среднем, процесс варки крема, занимает около 7 минут. Остужаем.
Добавляем ванилин по вкусу и сливочное масло, перемешиваем до однородности.
Совет: сливочное масло заранее достаем из холодильника чтобы оно стало мягким. Тогда вы быстро доведете крем до однородности.
Формируем торт, не жалея смазываем коржи кремом.
Коржей вы можете взять и немного больше или меньше. Все зависит от того, насколько много крема между коржами вы любите.
Один – два коржа измельчите в крошку и обсыпьте весь торт.
Ставим его на несколько часов в холодильник и потом подаем к столу.
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