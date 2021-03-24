Салат Одесса. Простой и вкусный салатик с оригинальным сочетанием продуктов

Салат Одесса — вкусный, легкий, аппетитный. Прост в приготовлении. Идеальное сочетание ингредиентов. И самое главное, такой вкусный салатик выходит очень даже бюджетным. Приготовьте его обязательно!

Салат Одесса

Салат Одесса: ингредиенты

  1. 100 (сто) гр — консервированной кукурузы
  2. 2 (две) шт — яиц
  3. 1 (один) зубчик — чеснока
  4. 100 (сто) гр — сметаны
  5. черный перец и соль по вкусу
  6. зелень по вкусу
  7. 100 (сто) гр — огурцов
  8. 50 (пятьдесят) гр — твердого сыра

Рецепт приготовления:

  • Огурцы нарежьте кубиками среднего размера
  • Слейте жидкость с кукурузы, всыпьте в миску, добавьте туда же нарезанные. Кукуруза должна быть сладкой, мягкой и сочной
  • Сыр натрите на терке. Он придаст сливочный вкус салату. Поэтому берите сыр хороший. И добавьте его в салат
  • Сварите куриные яйца вкрутую, полностью остудите их, а потом почистите. Нарежьте кубиками
  • Добавьте яйца в салат, туда же натрите на мелкой терке зубчик чеснока
  • Перемешайте салат со сметаной, добавьте соль и черный перец по вкусу. Добавьте измельченную зелень – подойдет укроп и петрушка. Хорошо перемешайте блюдо. Салат Одесса — невероятно вкусный и ароматный. Пикантности придает ему именно чесночок. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку. Готовьте на здоровье!
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