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Торт Ванька кучерявый. Вкусное шоколадное лакомство

Торт Ванька кучерявый станет одним из самых любимых десертов у вас в доме.

Торт Ванька кучерявый: ингредиенты

Торт Ванька кучерявый

Тесто:

  1. Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Сахар — 200 гр. (двести грамм)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Сметана — 200 гр. (двести грамм)
  5. Сгущёнка — 1 б. (одна банка)
  6. Сода — 2 ч. л (две чайные ложки)
  7. Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)

Крем:

  1. Сметана — 600 гр. (шестьсот грамм)
  2. Сахар — 200 гр. (двести грамм)
  3. Ванилин — одна пачка

Глазурь:

  1. Молоко — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  2. Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  3. Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  4. Какао — 2 ч. л (две чайные ложки)

Рецепт приготовления:

Торт Ванька кучерявый. Вкусное шоколадное лакомство 3

  • Сперва приготовьте тесто: яйца взбейте с сахаром до бела, добавьте половину сгущёнки и сметану. Соду погасите и добавьте в тесто.Понемногу добавляя муку, тщательно перемешайте и замесите тесто.
  • Разделите тесто на три части, одну часть выпекайте 20 минут при 180 градусах. Готовый бисквит остудите, переверните и выложите на большое блюдо. Сверху полейте бисквит оставшейся сгущёнкой.
  • В оставшееся тесто добавьте какао, вылейте в форму и испеките ещё один корж, остудите и поломайте на мелкие кусочки.
  • Приготовьте крем: смешайте сметану с сахаром и оставьте, пока сахар не растворится.
    Затем взбейте эту смесь, добавьте ванилин, крем уберите в холодильник для остывания.
  • Обмакните кусочки тёмного бисквита в крем и выкладывайте на светлый корж. Сверху полейте всё оставшимся кремом и уберите в холодильник.
  • Теперь приготовьте глазурь: все ингредиенты смешайте и поставьте на огонь, доведите до кипения и поварите 2 минуты. Получится густая и тягучая глазурь.
  • Полейте торт глазурью и дайте пропитаться в холодильнике.

Торт Ванька кучерявый — идеальный десерт готов.

Торт Ванька кучерявый. Вкусное шоколадное лакомство 4

Пеките на здоровье!

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