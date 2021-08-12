Торт Ванька кучерявый. Вкусное шоколадное лакомство

Торт Ванька кучерявый станет одним из самых любимых десертов у вас в доме.
Торт Ванька кучерявый: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сметана — 200 гр. (двести грамм)
- Сгущёнка — 1 б. (одна банка)
- Сода — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
Крем:
- Сметана — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Ванилин — одна пачка
Глазурь:
- Молоко — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Какао — 2 ч. л (две чайные ложки)
Рецепт приготовления:
- Сперва приготовьте тесто: яйца взбейте с сахаром до бела, добавьте половину сгущёнки и сметану. Соду погасите и добавьте в тесто.Понемногу добавляя муку, тщательно перемешайте и замесите тесто.
- Разделите тесто на три части, одну часть выпекайте 20 минут при 180 градусах. Готовый бисквит остудите, переверните и выложите на большое блюдо. Сверху полейте бисквит оставшейся сгущёнкой.
- В оставшееся тесто добавьте какао, вылейте в форму и испеките ещё один корж, остудите и поломайте на мелкие кусочки.
- Приготовьте крем: смешайте сметану с сахаром и оставьте, пока сахар не растворится. Затем взбейте эту смесь, добавьте ванилин, крем уберите в холодильник для остывания.
- Обмакните кусочки тёмного бисквита в крем и выкладывайте на светлый корж. Сверху полейте всё оставшимся кремом и уберите в холодильник.
- Теперь приготовьте глазурь: все ингредиенты смешайте и поставьте на огонь, доведите до кипения и поварите 2 минуты. Получится густая и тягучая глазурь.
- Полейте торт глазурью и дайте пропитаться в холодильнике.
Торт Ванька кучерявый — идеальный десерт готов.
Пеките на здоровье!
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