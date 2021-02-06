Любимое лакомство, вкусно и не сложно! Трубочки с кремом

Трубочки с кремом – это очень вкусно и просто. Песочные трубочки с классическим заварным кремом в нашей семье один из самых любимых десертов, который я делаю и просто так, и на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сметана, 130 г;
- мука, 270 г;
- масло сливочное, 125 г;
- соль щепотка.
Для приготовления крема необходимо:
- желтки, 3 шт;
- молоко, 250 мл;
- сахар, 100 г;
- крахмал кукурузный, 2 ст.л;
- масло сливочное размягченное, 100 г;
- ванилин по вкусу.
Процесс приготовления
Смешиваем все продукты, кроме сливочного масла до однородности и ставим кастрюлю на небольшой огонь.
Варим крем, постоянно перемешивая, до густоты, остужаем.
Сливочное масло размягченное взбиваем до пышности и частями вводим крем, взбиваем до однородности.
Для теста просеиваем муку и добавляем в нее кусочки сливочного масла и соль.
Перетираем массу руками в крошку.
Вводим сметану и вымешиваем тесто.
Укладываем тесто в пакет и отправляем его на 30 минут в холодильник.
Стол посыпаем мукой и раскатываем пласт теста толщиной 2 мм.
Режем пласт на тонкие полоски.
Каждую полоску накручиваем трубочкой на металлические трубочки и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем трубочки при 200 градусах до легкой золотистости.
Вынимаем металлические трубочки из печенья и оставляем его остывать.
Крем перекладываем в кондитерский мешок и выдавливаем в каждую трубочку.
По желанию трубочки можно еще посыпать сахарной пудрой.
Если вы любите легкие цитрусовые ароматы, тогда в крем можно добавить цедру лимона. Можно и сами трубочки сделать с цедрой лимона, добавив ее в тесто.
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