Любимое лакомство, вкусно и не сложно! Трубочки с кремом

Трубочки с кремом – это очень вкусно и просто. Песочные трубочки с классическим заварным кремом в нашей семье один из самых любимых десертов, который я делаю и просто так, и на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сметана, 130 г;

мука, 270 г;

масло сливочное, 125 г;

соль щепотка.

Для приготовления крема необходимо:

желтки, 3 шт;

молоко, 250 мл;

сахар, 100 г;

крахмал кукурузный, 2 ст.л;

масло сливочное размягченное, 100 г;

ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Смешиваем все продукты, кроме сливочного масла до однородности и ставим кастрюлю на небольшой огонь.

Варим крем, постоянно перемешивая, до густоты, остужаем.

Сливочное масло размягченное взбиваем до пышности и частями вводим крем, взбиваем до однородности.

Для теста просеиваем муку и добавляем в нее кусочки сливочного масла и соль.

Перетираем массу руками в крошку.

Вводим сметану и вымешиваем тесто.

Укладываем тесто в пакет и отправляем его на 30 минут в холодильник.

Стол посыпаем мукой и раскатываем пласт теста толщиной 2 мм.

Режем пласт на тонкие полоски.

Каждую полоску накручиваем трубочкой на металлические трубочки и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем трубочки при 200 градусах до легкой золотистости.

Вынимаем металлические трубочки из печенья и оставляем его остывать.

Крем перекладываем в кондитерский мешок и выдавливаем в каждую трубочку.

По желанию трубочки можно еще посыпать сахарной пудрой.