Скатерть-Самобранка

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Любимое лакомство, вкусно и не сложно! Трубочки с кремом

Трубочки с кремом – это очень вкусно и просто. Песочные трубочки с классическим заварным кремом в нашей семье один из самых любимых десертов, который я делаю и просто так, и на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сметана, 130 г;
  • мука, 270 г;
  • масло сливочное, 125 г;
  • соль щепотка.

Для приготовления крема необходимо:

  • желтки, 3 шт;
  • молоко, 250 мл;
  • сахар, 100 г;
  • крахмал кукурузный, 2 ст.л;
  • масло сливочное размягченное, 100 г;
  • ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Смешиваем все продукты, кроме сливочного масла до однородности и ставим кастрюлю на небольшой огонь.

Варим крем, постоянно перемешивая, до густоты, остужаем.

Сливочное масло размягченное взбиваем до пышности и частями вводим крем, взбиваем до однородности.

Для теста просеиваем муку и добавляем в нее кусочки сливочного масла и соль.

Перетираем массу руками в крошку.

Вводим сметану и вымешиваем тесто.

Укладываем тесто в пакет и отправляем его на 30 минут в холодильник.

Стол посыпаем мукой и раскатываем пласт теста толщиной 2 мм.

Режем пласт на тонкие полоски.

Каждую полоску накручиваем трубочкой на металлические трубочки и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем трубочки при 200 градусах до легкой золотистости.

Вынимаем металлические трубочки из печенья и оставляем его остывать.

Крем перекладываем в кондитерский мешок и выдавливаем в каждую трубочку.

Любимое лакомство, вкусно и не сложно! Трубочки с кремом

По желанию трубочки можно еще посыпать сахарной пудрой.

Если вы любите легкие цитрусовые ароматы, тогда в крем можно добавить цедру лимона. Можно и сами трубочки сделать с цедрой лимона, добавив ее в тесто.

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