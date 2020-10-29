Кабачки с куриной грудкой: великолепное сочетание вкусов. Легкий вкусный ужин за 30 минут

Кабачки с куриной грудкой! Приготовим на вечер буквально за 30 минут легкий вкусный ужин – кабачки с куриной грудкой.
Кабачки с куриной грудкой: продукты
- два куриных филе
- два кабачка
- два помидора
- две моркови
- семьдесят граммов сливочного масла
- соль, черный молотый перец – по вкусу
- сто пятьдесят граммов сметаны
Кабачки с куриной грудкой: готовка
- Куриное мясо хорошо промыть под проточной водой, подсушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими квадратиками.
- Кабачки помыть и, поскольку они еще молодые с нежной кожицей, не очищая, нарезать кусочками, соответствующими по размеру куриным кубикам.
- Морковь также помыть и нарезать нетолстыми кружочками.
- В сковороде с антипригарным покрытием разогреть кусочек сливочного масла и выложить в него куриное филе.
- Посолить, добавить кабачки, морковку.
- Все хорошо перемешать деревянной лопаточкой.
- Закрыть сковороду крышкой и установить средний уровень огня.
- Держать на огне минут пять.
- За это время помыть помидоры, подсушить полотенцем и нарезать такими же по размеру кусочками, что и кабачковые. Отправить в сковороду.
- Добавить черный молотый перец, сметану.
- Все перемешать и готовить еще минут пять, только уже без крышки.
Ну вот и управились буквально за 15 минут и приготовили легкий вкусный ужин.Кабачки с куриной грудкой получаются очень нежными. Если добавить немного побольше сметаны, то получится великолепная подлива к макаронам, рису или же к гречке.
Переложите готовое блюдо в красивую глубокую тарелку и можете подать на стол.
Великолепный аромат, бесподобный вкус! Все это обязательно привлечет внимание ваших домочадцев.
Кабачки с куриной грудкой: готовы
Салат из кабачков
Приятного аппетита!
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