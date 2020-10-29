Кабачки с куриной грудкой: великолепное сочетание вкусов. Легкий вкусный ужин за 30 минут

Кабачки с куриной грудкой! Приготовим на вечер буквально за 30 минут легкий вкусный ужин – кабачки с куриной грудкой.

Кабачки с куриной грудкой: продукты

два куриных филе

два кабачка

два помидора

две моркови

семьдесят граммов сливочного масла

соль, черный молотый перец – по вкусу

сто пятьдесят граммов сметаны

Кабачки с куриной грудкой: готовка

Куриное мясо хорошо промыть под проточной водой, подсушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими квадратиками.

Кабачки помыть и, поскольку они еще молодые с нежной кожицей, не очищая, нарезать кусочками, соответствующими по размеру куриным кубикам.

Морковь также помыть и нарезать нетолстыми кружочками.

В сковороде с антипригарным покрытием разогреть кусочек сливочного масла и выложить в него куриное филе.

Посолить, добавить кабачки, морковку.

Все хорошо перемешать деревянной лопаточкой.

Закрыть сковороду крышкой и установить средний уровень огня.

Держать на огне минут пять.

За это время помыть помидоры, подсушить полотенцем и нарезать такими же по размеру кусочками, что и кабачковые. Отправить в сковороду.

Добавить черный молотый перец, сметану.

Все перемешать и готовить еще минут пять, только уже без крышки.

Ну вот и управились буквально за 15 минут и приготовили легкий вкусный ужин.

Кабачки с куриной грудкой получаются очень нежными. Если добавить немного побольше сметаны, то получится великолепная подлива к макаронам, рису или же к гречке.

Переложите готовое блюдо в красивую глубокую тарелку и можете подать на стол.

Великолепный аромат, бесподобный вкус! Все это обязательно привлечет внимание ваших домочадцев.

Кабачки с куриной грудкой: готовы

Салат из кабачков

Приятного аппетита!