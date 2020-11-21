Если у Вас совершенно нету времени, чтобы долго стоять у плиты, то предлагаем Вам всего за 5 минут приготовить вкуснейший десерт из печенья.
Без особых усилий и из самых простых ингредиентов Вы получите десерт, который не стыдно подать даже к праздничному столу. Обязательно побалуйте себя и своих близких этой вкуснятиной!
Десерт из печенья: нужно
- двести граммов печенья
- два больших лимона
- двести миллилитров сгущенного молока
- стакан тридцатитрехпроцентных сливок
- четыре стакана
Как приготовить вкусный десерт всего за 5 минут
Вначале надо заняться печеньем:
- Печенье выложить в плотный полиэтиленовый пакет, плотно его закрыть.
- При помощи скалки измельчить печенье в мелкую крошку.
- Взять стаканы и по две столовые ложки выложить первым слоем на дно каждого стакана.
- Равномерно распределить по дну.
А теперь нужно приготовить крем:
- Сливки влить в глубокую емкость.
- Туда же добавить сгущенное молоко.
- Все перемешать миксером.
- Лимоны помыть, разрезать пополам и выжать из них сок.
- Цедру натереть на мелкой терке и отложить.
- Перелить лимонный сок к сгущенке и сливкам.
- Продолжить взбивать миксером до получения упругой консистенции.
А теперь нужно собрать десерт:
- Поверх слоя печенья в стаканах положить слой лимонного крема.
- Равномерно распределить крем.
- Поверх крема положить второй слой из печенья.
- И снова — слой лимонного крема.
- Выровнять поверхность крема ложечкой.
- Сверху посыпать цедру лимона.
- Десерт лучше отправить в холодильник на один час. Впрочем, можно подавать сразу же.
Вот и приготовили мы всего за 5 минут вкусный десерт из толченного печенья.
Очень красиво и оригинально смотрится такой десерт на столе. А главное — он очень вкусный и нежный. Так что приготовьте его обязательно.
Времени уходит всего 5 минут, а хорошее настроение обеспечено на весь день!
Десерт из печенья: Видео
Вкуснейшего Вам дня!
Вкусный десерт из печенья – готовится 5 минут, съедается еще быстрее - На Кухне
Если у Вас совершенно нету времени, чтобы долго стоять у плиты, то предлагаем Вам всего за 5 минут приготовить вкуснейший десерт из печенья.
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