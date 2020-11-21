Вкусный десерт из печенья – готовится 5 минут, съедается еще быстрее

Если у Вас совершенно нету времени, чтобы долго стоять у плиты, то предлагаем Вам всего за 5 минут приготовить вкуснейший десерт из печенья.

Без особых усилий и из самых простых ингредиентов Вы получите десерт, который не стыдно подать даже к праздничному столу. Обязательно побалуйте себя и своих близких этой вкуснятиной!

Десерт из печенья: нужно

двести граммов печенья

два больших лимона

двести миллилитров сгущенного молока

стакан тридцатитрехпроцентных сливок

четыре стакана

Как приготовить вкусный десерт всего за 5 минут

Вначале надо заняться печеньем:

Печенье выложить в плотный полиэтиленовый пакет, плотно его закрыть.

При помощи скалки измельчить печенье в мелкую крошку.

Взять стаканы и по две столовые ложки выложить первым слоем на дно каждого стакана.

Равномерно распределить по дну.

А теперь нужно приготовить крем:

Сливки влить в глубокую емкость.

Туда же добавить сгущенное молоко.

Все перемешать миксером.

Лимоны помыть, разрезать пополам и выжать из них сок.

Цедру натереть на мелкой терке и отложить.

Перелить лимонный сок к сгущенке и сливкам.

Продолжить взбивать миксером до получения упругой консистенции.

А теперь нужно собрать десерт:

Поверх слоя печенья в стаканах положить слой лимонного крема.

Равномерно распределить крем.

Поверх крема положить второй слой из печенья.

И снова — слой лимонного крема.

Выровнять поверхность крема ложечкой.

Сверху посыпать цедру лимона.

Десерт лучше отправить в холодильник на один час. Впрочем, можно подавать сразу же.

Вот и приготовили мы всего за 5 минут вкусный десерт из толченного печенья.

Очень красиво и оригинально смотрится такой десерт на столе. А главное — он очень вкусный и нежный. Так что приготовьте его обязательно.

Времени уходит всего 5 минут, а хорошее настроение обеспечено на весь день!

Десерт из печенья: Видео

Вкуснейшего Вам дня!