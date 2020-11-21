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Вкусный десерт из печенья – готовится 5 минут, съедается еще быстрее

Если у Вас совершенно нету времени, чтобы долго стоять у плиты, то предлагаем Вам всего за 5 минут приготовить вкуснейший десерт из печенья.

Без особых усилий и из самых простых ингредиентов Вы получите десерт, который не стыдно подать даже к праздничному столу. Обязательно побалуйте себя и своих близких этой вкуснятиной!

Десерт из печенья: нужно

  • двести граммов печенья
  • два больших лимона
  • двести миллилитров сгущенного молока
  • стакан тридцатитрехпроцентных сливок
  • четыре стакана

Как приготовить вкусный десерт всего за 5 минут

Вначале надо заняться печеньем:

  • Печенье выложить в плотный полиэтиленовый пакет, плотно его закрыть.

Вкусный десерт из печенья – готовится 5 минут, съедается еще быстрее

  • При помощи скалки измельчить печенье в мелкую крошку.
  • Взять стаканы и по две столовые ложки выложить первым слоем на дно каждого стакана.
  • Равномерно распределить по дну.

А теперь нужно приготовить крем:

  • Сливки влить в глубокую емкость.
  • Туда же добавить сгущенное молоко.
  • Все перемешать миксером.

Вкусный десерт из печенья – готовится 5 минут, съедается еще быстрее

  • Лимоны помыть, разрезать пополам и выжать из них сок.
  • Цедру натереть на мелкой терке и отложить.
  • Перелить лимонный сок к сгущенке и сливкам.
  • Продолжить взбивать миксером до получения упругой консистенции.

А теперь нужно собрать десерт:

  • Поверх слоя печенья в стаканах положить слой лимонного крема.
  • Равномерно распределить крем.
  • Поверх крема положить второй слой из печенья.
  • И снова — слой лимонного крема.
  • Выровнять поверхность крема ложечкой.
  • Сверху посыпать цедру лимона.
  • Десерт лучше отправить в холодильник на один час. Впрочем, можно подавать сразу же.

Вкусный десерт из печенья – готовится 5 минут, съедается еще быстрее

Вот и приготовили мы всего за 5 минут вкусный десерт из толченного печенья.

Очень красиво и оригинально смотрится такой десерт на столе. А главное — он очень вкусный и нежный. Так что приготовьте его обязательно.

Времени уходит всего 5 минут, а хорошее настроение обеспечено на весь день!

Десерт из печенья: Видео

Вкуснейшего Вам дня!

Вкусный десерт из печенья – готовится 5 минут, съедается еще быстрее - На Кухне

Если у Вас совершенно нету времени, чтобы долго стоять у плиты, то предлагаем Вам всего за 5 минут приготовить вкуснейший десерт из печенья.

Время подготовки: PT

Время готовки: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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