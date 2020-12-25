Рулет из говядины: можно подавать как закуску и горячее блюдо

Рулет из говядины универсален. Его подают и как холодную закуску, и как горячее блюдо. Пошаговый рецепт внизу.
Рулет из говядины: ингредиенты
- 600 (шестьсот) гр – говяжьей вырезки
- 2 (две) ст. ложки – тимьяна, чабреца
- 4 (четыре) ст. ложки – оливкового масла
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Для начинки
- 250 (двести пятьдесят) гр – моцареллы
- 70 (семьдесят) гр – вяленых помидоров
Рулет из говядины: рецепт
- Моцареллу нарежьте тонко
- Мясо промойте. Вдоль куска сделайте продольный разрез, раскройте как книжку
- Отбейте кухонным молотком
- Посолите и поперчите с обеих сторон. Посыпьте тимьяном
- На мясо выложите сыр и вяленые томаты
- Скрутите мясо в рулет. Плотно. Обвяжите шпагатом и смажьте рулет оливковым маслом
- На сковороде разогрейте оливковое масло и обжаривайте рулет с каждой стороны по 5 минут
- Затем переложите его в форму для запекания и отправьте в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на полчаса
Рулет из говядины готов: Видео
Такой рулет можно готовить из индейки, курицы. На ваш вкус. Готовьте на здоровье.
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