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Рулет из говядины: можно подавать как закуску и горячее блюдо

Рулет из говядины универсален. Его подают и как холодную закуску, и как горячее блюдо. Пошаговый рецепт внизу.

Рулет из говядины: ингредиенты

Рулет из говядины

  1. 600 (шестьсот) гр – говяжьей вырезки
  2. 2 (две) ст. ложки – тимьяна, чабреца
  3. 4 (четыре) ст. ложки – оливкового масла
  4. Соль и черный молотый перец по вкусу

Для начинки

  1. 250 (двести пятьдесят) гр – моцареллы
  2. 70 (семьдесят) гр – вяленых помидоров

Рулет из говядины: рецепт

Рулет из говядины

  • Моцареллу нарежьте тонко
  • Мясо промойте. Вдоль куска сделайте продольный разрез, раскройте как книжку
  • Отбейте кухонным молотком
  • Посолите и поперчите с обеих сторон. Посыпьте тимьяном
  • На мясо выложите сыр и вяленые томаты
  • Скрутите мясо в рулет. Плотно. Обвяжите шпагатом и смажьте рулет оливковым маслом
  • На сковороде разогрейте оливковое масло и обжаривайте рулет с каждой стороны по 5 минут
  • Затем переложите его в форму для запекания и отправьте в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на полчаса

Рулет из говядины готов: Видео

Такой рулет можно готовить из индейки, курицы. На ваш вкус. Готовьте на здоровье.

Рулет из говядины

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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
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