Рулет из говядины: можно подавать как закуску и горячее блюдо

Рулет из говядины универсален. Его подают и как холодную закуску, и как горячее блюдо. Пошаговый рецепт внизу.

Рулет из говядины: ингредиенты

600 (шестьсот) гр – говяжьей вырезки 2 (две) ст. ложки – тимьяна, чабреца 4 (четыре) ст. ложки – оливкового масла Соль и черный молотый перец по вкусу

Для начинки

250 (двести пятьдесят) гр – моцареллы 70 (семьдесят) гр – вяленых помидоров

Рулет из говядины: рецепт

Моцареллу нарежьте тонко

Мясо промойте. Вдоль куска сделайте продольный разрез, раскройте как книжку

Отбейте кухонным молотком

Посолите и поперчите с обеих сторон. Посыпьте тимьяном

На мясо выложите сыр и вяленые томаты

Скрутите мясо в рулет. Плотно. Обвяжите шпагатом и смажьте рулет оливковым маслом

На сковороде разогрейте оливковое масло и обжаривайте рулет с каждой стороны по 5 минут

Затем переложите его в форму для запекания и отправьте в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на полчаса

Рулет из говядины готов: Видео

Такой рулет можно готовить из индейки, курицы. На ваш вкус. Готовьте на здоровье.