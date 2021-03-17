Мясо вместо шашлыка — этот рецепт один из самых популярных в Монреале. Свиные ребрышки по — канадски получаются невероятными.
Мясо вместо шашлыка: ингредиенты
- 1200 кг — свиных ребер
- 100 (сто) гр — яблочного пюре
- 100 (сто) гр — кетчупа
- 4 (четыре) ст. ложки — соевого соуса
- 1/2 ч. ложки — сухого чеснока
- 1/2 ч. ложки — сладкой паприки
- 1/2 ч. ложки — черного молотого перца
- 1/2 ч. ложки — корицы
- 2 (две) ст. ложки — коричневого сахара
- 1/2 лимона
Рецепт приготовления:
- Займемся приготовлением соусом. В посуду положите 100 грамм яблочного пюре, можно взять из детского питания. Добавьте 100 грамм кетчупа, 2ст.л. коричневого сахара, добавьте соевый соус 4 ст. ложки., сок половины лимона
- Добавьте специи половину ч. ложки сушенного чеснока, половину чайной ложки черного перца, половину ч. ложки сладкой паприки и половину ч. ложки корицы
- Если не любите корицу можете не добавлять, но она придает праздничный аромат и необыкновенный вкус. Все хорошенько перемешайте
- Берите свиные ребрышки у меня 1 кг 200 грамм, залейте получившимся маринадом и перемешайте ребрышки. Уберите мариноваться на полчаса, можно больше если позволяет время
- Прошло полчаса, положите ребрышки на противень, закройте фольгой и отправьте в разогретую духовку. Готовьте при 220 градусах 50 минут. Теперь снимаем фольгу, если слишком много жидкости нужно немного слить
- Полейте соусом и отправьте в духовку запекаться до золотистого цвета еще минут сорок, каждые 15 минут поливайте ребрышки соусом. Мясо вместо шашлыка такое нежное и вкусное! На здоровье!
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