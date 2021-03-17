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Мясо вместо шашлыка

Мясо вместо шашлыка — этот рецепт один из самых популярных в Монреале. Свиные ребрышки по — канадски получаются невероятными.

Мясо вместо шашлыка

Мясо вместо шашлыка: ингредиенты

  1. 1200 кг — свиных ребер
  2. 100 (сто) гр — яблочного пюре
  3. 100 (сто) гр — кетчупа
  4. 4 (четыре) ст. ложки — соевого соуса
  5. 1/2 ч. ложки — сухого чеснока
  6. 1/2 ч. ложки — сладкой паприки
  7. 1/2 ч. ложки — черного молотого перца
  8. 1/2 ч. ложки — корицы
  9. 2 (две) ст. ложки — коричневого сахара
  10. 1/2 лимона

Рецепт приготовления:

  • Займемся приготовлением соусом. В посуду положите 100 грамм яблочного пюре, можно взять из детского питания. Добавьте 100 грамм кетчупа, 2ст.л. коричневого сахара, добавьте соевый соус 4 ст. ложки., сок половины лимона
  • Добавьте специи половину ч. ложки сушенного чеснока, половину чайной ложки черного перца, половину ч. ложки сладкой паприки и половину ч. ложки корицы
  • Если не любите корицу можете не добавлять, но она придает праздничный аромат и необыкновенный вкус. Все хорошенько перемешайте
  • Берите свиные ребрышки у меня 1 кг 200 грамм, залейте получившимся маринадом и перемешайте ребрышки. Уберите мариноваться на  полчаса, можно больше если позволяет время
  • Прошло полчаса, положите ребрышки на противень, закройте фольгой и отправьте в разогретую духовку.
    Готовьте при 220 градусах 50 минут. Теперь снимаем фольгу, если слишком много жидкости нужно немного слить
  • Полейте соусом и отправьте в духовку запекаться до золотистого цвета еще минут сорок, каждые 15 минут поливайте ребрышки соусом. Мясо вместо шашлыка такое нежное и вкусное! На здоровье!
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