Теперь каждую неделю покупаю куриные ножки и готовлю такое блюдо на сковороде (вкусный и быстрый рецепт)

По сути, для этого блюда нужны всего лишь 3 основных ингредиента. А курица при этом получается очень нежной, ароматной и вкусной.

Всё готовится очень просто и получается по-настоящему вкусно и сытно!

Ингредиенты для приготовления блюда:

Голени куриные – 6-8 шт.

Репчатый лук (крупного размера) – 3 шт.

Сметана (чем жирнее, тем лучше) – 3 ст. л.

Растительное масло – 3-4 ст. л.

Молотая паприка – 1/2-1 ч. л. (по вкусу)

Соль, черный молотый перец – по вкусу.

Начинаем готовить.

Первым делом подготавливаем голени. Тщательно их моем, осматриваем на наличие перышек и удаляем их при необходимости, а затем просушиваем при помощи бумажных полотенец. По желанию снимаем с голеней кожу. Потом с одной стороны каждой ножки делаем по 2-3 косых надреза ножом — это нужно, чтобы куриное мясо быстрее приготовилось и лучше пропиталось сметанным соусом.

Складываем подготовленные голени в глубокую миску, посыпаем их молотым перцем, солью и паприкой. По желанию можно использовать и другие специи, которые хорошо сочетаются с куриным мясом. Все перемешиваем, чтобы приправа равномерно распределилась по поверхности голеней.

Нагреваем в сковороде немного растительного масла и выкладываем курицу. Обжариваем на умеренно-сильном огне до появления румяной корочки.

В среднем это занимает 3-4 минуты с каждой стороны.

А пока курица жарится, очищаем лук и нарезаем его полукольцами или четверть кольцами.

К этому моменту куриные голени уже обжарятся, перекладываем их со сковороды в отдельную посуду, а вместо них высыпаем нарезанный лук, и готовим его до мягкости и легкого золотистого цвета.

Немного присаливаем, добавляем сметану. Если сметана попалась кисловатая, добавляем небольшую щепотку сахара.

Перемешиваем.

В получившийся соус выкладываем обжаренные ранее голени, накрываем сковороду крышкой и тушим на минимальном огне 10-15 минут.

Потом переворачиваем куриные ножки, чтобы они пропитались подливой со всех сторон, и продолжаем готовить еще 7-10 минут.

Курочка получается нежнейшей, как будто тает во рту. Гарнир выбирайте на свое усмотрение, но не забудьте его обильно полить сметанно-луковым соусом – он такой вкусный!

Готовьте, пробуйте, Приятного аппетита!