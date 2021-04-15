Запечённый минтай с горчицей. Сочная и ароматная рыбка, приготовленная в духовке

Запечённый минтай с горчицей станет Вашим любимым рецептом. Всем известно о полезных свойствах минтая, ведь в нём много йода и других полезных веществ. Поэтому обязательно приготовьте это вкусное и полезное блюдо.
Запечённый минтай с горчицей: ингредиенты
- Минтай – 4 шт. (четыре штуки)
- Картофель и томаты
- Растительное масло – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Сладкая и не острая горчица – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Ароматные травы, специи
Рецепт приготовления:
- При желании минтай можно заменить любой другой рыбой.
- Очистите рыбу, удалите голову, хвост и плавники, промойте и просушите бумажными полотенцами.
- Смажьте маслом форму для выпекания.
- Смажьте со всех сторон тушки рыбы горчицей, обсыпьте специями и ароматными травами.
- Тушки обрызгайте растительным маслом.
- Разогрейте до 190 градусов духовку и поставьте рыбу на 25 минут запекаться.
- Перед подачей можете посыпать свежим или сухим тимьяном.
Совет: для подачи отварите картофель в мундире, нарежьте колечками и вместе с кусочками рыбы и помидоров, подайте к столу.
Запечённый минтай с горчицей ароматное и безумно вкусное блюдо.
Готовьте на здоровье!
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