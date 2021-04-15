Запечённый минтай с горчицей. Сочная и ароматная рыбка, приготовленная в духовке

Запечённый минтай с горчицей станет Вашим любимым рецептом. Всем известно о полезных свойствах минтая, ведь в нём много йода и других полезных веществ. Поэтому обязательно приготовьте это вкусное и полезное блюдо.

Запечённый минтай с горчицей: ингредиенты

Минтай – 4 шт. (четыре штуки) Картофель и томаты Растительное масло – 50 мл. (пятьдесят миллилитров) Сладкая и не острая горчица – 4 ст. л. (четыре столовых ложки) Ароматные травы, специи

Рецепт приготовления:

При желании минтай можно заменить любой другой рыбой.

Очистите рыбу, удалите голову, хвост и плавники, промойте и просушите бумажными полотенцами.

Смажьте маслом форму для выпекания.

Смажьте со всех сторон тушки рыбы горчицей, обсыпьте специями и ароматными травами.

Тушки обрызгайте растительным маслом.

Разогрейте до 190 градусов духовку и поставьте рыбу на 25 минут запекаться.

Перед подачей можете посыпать свежим или сухим тимьяном.

Совет: для подачи отварите картофель в мундире, нарежьте колечками и вместе с кусочками рыбы и помидоров, подайте к столу.

Запечённый минтай с горчицей ароматное и безумно вкусное блюдо.

Готовьте на здоровье!