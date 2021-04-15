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Запечённый минтай с горчицей. Сочная и ароматная рыбка, приготовленная в духовке

Запечённый минтай с горчицей станет Вашим любимым рецептом. Всем известно о полезных свойствах минтая, ведь в нём много йода и других полезных веществ. Поэтому обязательно приготовьте это вкусное и полезное блюдо.

Запечённый минтай с горчицей: ингредиенты

Запечённый минтай с горчицей. Сочная и ароматная рыбка, приготовленная в духовке 2

  1. Минтай – 4 шт. (четыре штуки)
  2. Картофель и томаты
  3. Растительное масло – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  4. Сладкая и не острая горчица – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  5. Ароматные травы, специи

Рецепт приготовления:

  • При желании минтай можно заменить любой другой рыбой.
  • Очистите рыбу, удалите голову, хвост и плавники, промойте и просушите бумажными полотенцами.
  • Смажьте маслом форму для выпекания.
  • Смажьте со всех сторон тушки рыбы горчицей, обсыпьте специями и ароматными травами.
  • Тушки обрызгайте растительным маслом.
  • Разогрейте до 190 градусов духовку и поставьте рыбу на 25 минут запекаться.
  • Перед подачей можете посыпать свежим или сухим тимьяном.

Совет: для подачи отварите картофель в мундире, нарежьте колечками и вместе с кусочками рыбы и помидоров, подайте к столу.

Запечённый минтай с горчицей ароматное и безумно вкусное блюдо.

Запечённый минтай с горчицей

Готовьте на здоровье!

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