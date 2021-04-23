Салат Гулистан. Весенний витаминный салатик из молодой капусты

Салат Гулистан принесёт в Ваш дом весеннее настроение. Такой салатик обязательно понравится любителям салатов и займет свое место в Вашей кулинарной книге.
Салат Гулистан: ингредиенты
- Консервированный горошек — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Молодая капуста — 1/3 к. (одна треть кочана)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Укроп — один пучок
- Лук — 0,5 шт. (половина луковицы)
- Майонез — 0,5 ст. л (половина столовой ложки)
- Соль и перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Луковицу очистить и мелко нарезать.
- Капусту вымыть, нашинковать тонкой полоской и выложить в глубокую миску.
- Укроп мелко нарезать и добавить к капусте.
- Следом отправить зелёный горошек.
- Приправить перцем и солью.
- Теперь очередь майонеза.
- Зарем яйца натереть на тёрке и добавить в салат.
- Тщательно перемещать, переложить в красивую тарелку и подавать к столу.
Салат Гулистан удивит Вас своим нежным вкусом.
Готовьте на здоровье!
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