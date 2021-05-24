Яблочный кетчуп с паприкой. Оригинальный соус для разных блюд

Яблочный кетчуп с паприкой заменит любой магазинный кетчуп и подойдёт к любому блюду.
Яблочный кетчуп с паприкой: ингредиенты
- Яблоки кислого сорта – 300 г. (триста грамм)
- Томаты – 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Виноградный/ягодный уксус – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Сладкий перец – 1,2 кг. (один килограмм двести грамм)
- Лук – 3 шт. (три штуки)
- Чеснок – ½ г. (пол головки)
- Сахар – 90 г. (девяносто грамм)
- Молотый лавровый лист – на кончике ножа
- Прованская смесь трав – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Кориандр – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Корица – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Соль – 4 ч. л. (четыре чайных ложки)
Способ приготовления:
- Удалите кожу с томатов, предварительно обдав их кипятком.
- Перцы нагрейте в СВЧ, или в духовом шкафу. Снимите кожицу.
- Почистите лук, яблоки, крупно нарежьте.
- Яблоки и овощи сложите в кастрюлю, проваривайте до того, как всё станет мягким.
- Переложите смесь в чашу блендера, введите измельчённый чеснок и измельчите в блендере.
- Снова положите в кастрюлю, приправьте специями, присолите, введите сахар, влейте уксус.
- Можете ввести немного измельчённого жгучего перца.
- Доведите до кипения, разложите по сухим, стерилизованным банкам и закручивайте.
Яблочный кетчуп с паприкой получается очень вкусным и ароматным.
Приятного аппетита!
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