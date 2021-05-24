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Яблочный кетчуп с паприкой. Оригинальный соус для разных блюд

Яблочный кетчуп с паприкой заменит любой магазинный кетчуп и подойдёт к любому блюду.

Яблочный кетчуп с паприкой: ингредиенты

Яблочный кетчуп с паприкой

  1. Яблоки кислого сорта – 300 г. (триста грамм)
  2. Томаты – 1,5 кг. (полтора килограмма)
  3. Виноградный/ягодный уксус – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  4. Сладкий перец – 1,2 кг. (один килограмм двести грамм)
  5. Лук – 3 шт. (три штуки)
  6. Чеснок – ½ г. (пол головки)
  7. Сахар – 90 г. (девяносто грамм)
  8. Молотый лавровый лист – на кончике ножа
  9. Прованская смесь трав – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  10. Кориандр – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  11. Корица – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  12. Соль – 4 ч. л. (четыре чайных ложки)

Способ приготовления:

  • Удалите кожу с томатов, предварительно обдав их кипятком.
  • Перцы нагрейте в СВЧ, или в духовом шкафу. Снимите кожицу.
  • Почистите лук, яблоки, крупно нарежьте.
  • Яблоки и овощи сложите в кастрюлю, проваривайте до того, как всё станет мягким.
  • Переложите смесь в чашу блендера, введите измельчённый чеснок и измельчите в блендере.
  • Снова положите в кастрюлю, приправьте специями, присолите, введите сахар, влейте уксус.
  • Можете ввести немного измельчённого жгучего перца.
  • Доведите до кипения, разложите по сухим, стерилизованным банкам и закручивайте.

Яблочный кетчуп с паприкой получается очень вкусным и ароматным.

Яблочный кетчуп с паприкой. Оригинальный соус для разных блюд 4

Приятного аппетита!

 

 

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