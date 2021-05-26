Готовила на месяц, а съели за один день. Улетная закуска из редиса и огурцов

Маринованный салат из свежих овощей, получается очень вкусным и ароматным. Прекрасно подходит для мясных закусок.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- редис, 700 г;
- огурцы, 2 шт;
- лук, 1 шт;
- петрушка и укроп;
- соль, 3 ч.л;
- сахар, 6 ч.л;
- вода, 1 л;
- горчица в зернах, 1 ч.л;
- лавровый лист, 2 шт;
- уксус 9 %, 80 мл;
- перец горошком душистый, 5 шт;
- перец горошком, 10 шт.
Процесс приготовления
В воде разводим соль и сахар, добавляем горчицу. Лавровый лист и перец. Доводим до кипения и варим 5 минут. Остужаем.
Редис промываем и режем кружочками.
Огурцы режем также кружочками.
Зелень мелко рубим.
Лук режем тонкими полукольцами.
Совет: лук можно брать любой, красный иди обычный, какой у вас есть.
В чистые банки по 0.7 л укладываем слоями редис, огурец, лук и зелень.
Заполняем банки до верха.
В остывший маринад вливаем уксус, перемешиваем, убираем лавровый лист и заливают салат в банках.
Закрываем крышками и оставляем на 6 часов на столе.
Когда салат настоится, можно пробовать.
Хранить такую закуску можно в течение 3 недель в холодильнике.
Отлично сочетается с разными мясными блюдами.
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