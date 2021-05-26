Скатерть-Самобранка

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Готовила на месяц, а съели за один день. Улетная закуска из редиса и огурцов

Маринованный салат из свежих овощей, получается очень вкусным и ароматным. Прекрасно подходит для мясных закусок.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • редис, 700 г;
  • огурцы, 2 шт;
  • лук, 1 шт;
  • петрушка и укроп;
  • соль, 3 ч.л;
  • сахар, 6 ч.л;
  • вода, 1 л;
  • горчица в зернах, 1 ч.л;
  • лавровый лист, 2 шт;
  • уксус 9 %, 80 мл;
  • перец горошком душистый, 5 шт;
  • перец горошком, 10 шт.

Процесс приготовления

В воде разводим соль и сахар, добавляем горчицу. Лавровый лист и перец. Доводим до кипения и варим 5 минут. Остужаем.

Редис промываем и режем кружочками.

Огурцы режем также кружочками.

Зелень мелко рубим.

Лук режем тонкими полукольцами.

Совет: лук можно брать любой, красный иди обычный, какой у вас есть.

В чистые банки по 0.7 л укладываем слоями редис, огурец, лук и зелень.

Заполняем банки до верха.

В остывший маринад вливаем уксус, перемешиваем, убираем лавровый лист и заливают салат в банках.

Закрываем крышками и оставляем на 6 часов на столе.

Когда салат настоится, можно пробовать.

Готовила на месяц, а съели за один день. Улетная закуска из редиса и огурцов

Хранить такую закуску можно в течение 3 недель в холодильнике.

Отлично сочетается с разными мясными блюдами.

Готовила на месяц, а съели за один день. Улетная закуска из редиса и огурцов

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