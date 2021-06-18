Хек запечённый в духовке. Любовь с первого кусочка

Хек запечённый в духовке — самый лёгкий, вкусный и полезный ужин для всей семьи.

Хек запечённый в духовке: ингредиенты

Хек запечённый в духовке

  1. Шампиньоны свежие — 200 гр. (двести грамм)
  2. Свежемороженый хек — 800 гр. (восемьсот грамм)
  3. Помидор — 3 шт. (три штуки)
  4. Твёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)
  5. Репчатый лук — 2 г. (две головки)
  6. Сок лимонный — 3 ст. л (три столовые ложки)
  7. Специи — по вкусу

Процесс приготовления:

  • Хек разморозьте, но не до конца, так его будет удобнее разобрать на филе.
  • Посолите подготовленное филе хека, поперчите и полейте лимонным соком.
  • Рыбу нарежьте порционными кусочками 4-5 см. шириной.
  • Смажьте форму для выпекания растительным маслом и выложите рыбу кожицей вниз.
  • Нарежьте тонкими пластинками шампиньоны и обжарьте в небольшом количестве подсолнечного масла на большом огне до полного исчезновения жидкости.
  • Лук нарежьте полукольцами и добавьте к грибам и жарьте до получения золотистого цвета. в конце жарки поперчите и посолите, добавьте три спелых помидора, нарезанных кружочками.
  • Натрите на крупной тёрке сыр.
  • Выложите на рыбу обжаренные грибы и лук, сверху разложите кружочки помидоров и посыпьте сыром.
  • Выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Хек запечённый в духовке получается невероятно нежным и ароматным.

Хек запечённый в духовке. Любовь с первого кусочка 4

Готовьте на здоровье!

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