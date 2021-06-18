Хек запечённый в духовке. Любовь с первого кусочка

Хек запечённый в духовке — самый лёгкий, вкусный и полезный ужин для всей семьи.
Хек запечённый в духовке: ингредиенты
- Шампиньоны свежие — 200 гр. (двести грамм)
- Свежемороженый хек — 800 гр. (восемьсот грамм)
- Помидор — 3 шт. (три штуки)
- Твёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Репчатый лук — 2 г. (две головки)
- Сок лимонный — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Специи — по вкусу
Процесс приготовления:
- Хек разморозьте, но не до конца, так его будет удобнее разобрать на филе.
- Посолите подготовленное филе хека, поперчите и полейте лимонным соком.
- Рыбу нарежьте порционными кусочками 4-5 см. шириной.
- Смажьте форму для выпекания растительным маслом и выложите рыбу кожицей вниз.
- Нарежьте тонкими пластинками шампиньоны и обжарьте в небольшом количестве подсолнечного масла на большом огне до полного исчезновения жидкости.
- Лук нарежьте полукольцами и добавьте к грибам и жарьте до получения золотистого цвета. в конце жарки поперчите и посолите, добавьте три спелых помидора, нарезанных кружочками.
- Натрите на крупной тёрке сыр.
- Выложите на рыбу обжаренные грибы и лук, сверху разложите кружочки помидоров и посыпьте сыром.
- Выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.
Хек запечённый в духовке получается невероятно нежным и ароматным.
Готовьте на здоровье!
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