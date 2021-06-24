Домашнее жаркое с курочкой. Сытное блюдо для семейного ужина

Домашнее жаркое с курочкой потрясающее блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола.
Домашнее жаркое с курочкой: ингредиенты
- Куриные окорочка- 2 шт (две штуки)
- Мелкая или средняя по размеру картошка — 10 шт (десять штук)
- Морковь- 1шт. (одна штука)
- Лук – 2 шт. (две крупные головки)
- Мука — 2 ст.л (две столовые ложки)
- Соль — по вкусу
- Специи для курицы по вашему вкусу
- Зелень для подачи
Способ приготовления:
- Порежьте мясо на средние кусочки, картошку на пополам (если она мелкая), морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами.
- На сковородку налейте масло и обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и, помешивая обжарьте несколько минут.
- К зажарке добавьте курицу и перемешивайте, через 5 минут добавьте картошку и муку и опять перемешивайте.
- Налейте горячую воду, так, чтобы она покрыла картошку, добавьте соль и специи. Закройте крышкой и тушите до готовности.
- При подаче можете украсить блюдо зеленью петрушки или кинзы.
Домашнее жаркое с курочкой обалденно вкусно.
Готовьте на здоровье!
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