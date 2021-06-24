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Домашнее жаркое с курочкой. Сытное блюдо для семейного ужина

Домашнее жаркое с курочкой потрясающее блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола.

Домашнее жаркое с курочкой: ингредиенты

Домашнее жаркое с курочкой

  1. Куриные окорочка- 2 шт (две штуки)
  2. Мелкая или средняя по размеру картошка — 10 шт (десять штук)
  3. Морковь- 1шт. (одна штука)
  4. Лук – 2 шт. (две крупные головки)
  5. Мука — 2 ст.л (две столовые ложки)
  6. Соль — по вкусу
  7. Специи для курицы по вашему вкусу
  8. Зелень для подачи

Способ приготовления:

  • Порежьте мясо на средние кусочки, картошку на пополам (если она мелкая), морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами.
  • На сковородку налейте масло и обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и, помешивая обжарьте несколько минут.
  • К зажарке добавьте курицу и перемешивайте, через 5 минут добавьте картошку и муку и опять перемешивайте.
  • Налейте горячую воду, так, чтобы она покрыла картошку, добавьте соль и специи. Закройте крышкой и тушите до готовности.
  • При подаче можете украсить блюдо зеленью петрушки или кинзы.

Домашнее жаркое с курочкой обалденно вкусно.

Домашнее жаркое с курочкой. Сытное блюдо для семейного ужина 2

Готовьте на здоровье!

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