Шашлычки из скумбрии с луком и грибами. Недорогая рыба на мангале подарит вам огромное удовольствие

Шашлычки из скумбрии с луком и грибами имеют очень пикантный вкус, который запомнится вам надолго.
Шашлычки из скумбрии с луком и грибами: ингредиенты
- Луковица – 4 шт. (четыре штуки)
- Крупные скумбрии – 2 шт. (две штуки)
- Коричневые шампиньоны – 12-15 шт. (двенадцать-пятнадцать штук)
- Жидкий мёд – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Острый молотый перец – по вкусу
- Соевый соус – 2 ст. л. (две столовых ложки)
Процесс приготовления:
- Скумбрию выпотрошите и промойте. Затем бумажным полотенцем просушите воду и обе тушки порежьте одинаковыми кусками.
- Головки лука почистите и порубите в эмалированную миску кольцами. После этого грибы оботрите или ополосните. Ножки отрежьте или отломите. После мытья обязательно обсушите шляпки.
- Возьмите заранее помещённые в холодную воду шпажки или шампуры. Кусочки скумбрии, шляпки шампиньонов и кольца лука нанижите. Чередуйте.
- Для маринада соевый соус, мёд и масло смешайте. Приправьте острым перчиком. Шашлычки обильно смажьте составом, на 20 минут оставьте, затем на умеренно жарких огнях жарьте около 10 минут, всё время поворачивая шампуры или шпажки.
Шашлычки из скумбрии с луком и грибами — безумно вкусно о сытно
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии