Куриное филе под сочной кабачковой шубкой. Сверху делаем румяную сырную корочку

Сегодня мы запечем в духовке отбивные из куриной грудки с кабачком. Сверху блюдо будет украшать румяная сырная корочка.

Нам потребуется полкилограмма куриной грудки, один кабачок, 100-150 г твердого сыра, майонез, чеснок, паприка и соль по вкусу.

Первым делом натрем кабачок. Мы сделаем это заранее, потому что нужно убрать из него лишнюю влагу. Добавим в натертый кабачок соль, чтобы вода вышла быстрее и займемся мясом.

Разрезаем грудку, накрываем пищевой пленкой и слегка отбиваем.

Застилаем противень пергаментной бумагой, смазываем подсолнечным маслом и выкладываем филе. Замаринуем грудку следующим образом: добавим соль, чеснок, паприку и майонез.

Выжимаем кабачок и распределяем его по всей поверхности отбивной. В конце посыпаем тертым сыром.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Посмотрите, какая красота получается! А вкус нежнейший!