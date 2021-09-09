Самса с курицей и картошкой. Просто улётный рецепт

Самса с курицей и картошкой получается очень мягкой и нежной, вашим родным точно понравится.
Самса с курицей и картошкой: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 3,5 4 ст. (три с половиной-четыре стакана)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Кефир — 1 ст. (один стакан)
- Подсолнечное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Щепотка соды
- Яйцо для смазывания верха самсы.
- Щепотка лимонной кислоты
Начинка:
- Картофель — 2 шт. (две штуки)
- Куриный фарш — 300 гр. (триста грамм)
- Лук — 3 шт. (три штуки)
- Сухая приправа для птицы — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Соль, чёрный перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Яйца с солью выложите в глубокую тарелку и взбейте вилкой.
- Затем добавьте кефир и перемешайте.
- Насыпьте в миску 3,5 стакана муки, смешанные с содой и лимонной кислотой, сделайте углубление и влейте яичную смесь.
- Затем добавьте подсолнечное масло.
- Замесите тесто, затем выложите на стол, добавьте ещё полстакана муки и замесите снова.
- Тесто должно быть мягким и податливым. Соберите его в большой шар, накройте миской и оставьте на 1 час.
- Приготовьте начинку: измельчённый в блендере лук выложите в миску, добавьте фарш, сырой картофель также измельчите в блендере на мелкие кусочки, посолите и поперчите и хорошо вымесите.
- Разделите тесто на кусочки величиной с яйцо.
- Из них скатайте колобки и накройте полотенцем минут на десять.
- Раскатайте лепёшки таким образом — верх колобка обмакните в муку, по мучной стороне раскатайте в сочень. Затем переверните на другую сторону, которая будет достаточно влажной, и выложите начинку.
- Сверните треугольный пирожок.
- Самсу выложите на противень, смазанный маслом, смажьте сверху яйцом и поставьте в духовку.
- Выпекайте при 200 градусах около 20 минут.
- Остудите о подавайте к столу.
Самса с курицей и картошкой — просто и вкусно
Приятного аппетита!
Свежие комментарии