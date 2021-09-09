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Самса с курицей и картошкой. Просто улётный рецепт

Самса с курицей и картошкой получается очень мягкой и нежной, вашим родным точно понравится.

Самса с курицей и картошкой: ингредиенты

Самса с курицей и картошкой

Тесто:

  1. Мука — 3,5 4 ст. (три с половиной-четыре стакана)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Кефир — 1 ст. (один стакан)
  4. Подсолнечное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  5. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  6. Щепотка соды
  7. Яйцо для смазывания верха самсы.
  8. Щепотка лимонной кислоты

Начинка:

  1. Картофель — 2 шт. (две штуки)
  2. Куриный фарш — 300 гр. (триста грамм)
  3. Лук — 3 шт. (три штуки)
  4. Сухая приправа для птицы — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  5. Соль, чёрный перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Яйца с солью выложите в глубокую тарелку и взбейте вилкой.
  • Затем добавьте кефир и перемешайте.
  • Насыпьте в миску 3,5 стакана муки, смешанные с содой и лимонной кислотой, сделайте углубление и влейте яичную смесь.
  • Затем добавьте подсолнечное масло.
  • Замесите тесто, затем выложите на стол, добавьте ещё полстакана муки и замесите снова.
  • Тесто должно быть мягким и податливым. Соберите его в большой шар, накройте миской и оставьте на 1 час.
  • Приготовьте начинку: измельчённый в блендере лук выложите в миску, добавьте фарш, сырой картофель также измельчите в блендере на мелкие кусочки, посолите и поперчите и хорошо вымесите.
  • Разделите тесто на кусочки величиной с яйцо.
  • Из них скатайте колобки и накройте полотенцем минут на десять.
  • Раскатайте лепёшки таким образом — верх колобка обмакните в муку, по мучной стороне раскатайте в сочень. Затем переверните на другую сторону, которая будет достаточно влажной, и выложите начинку.
  • Сверните треугольный пирожок.
  • Самсу выложите на противень, смазанный маслом, смажьте сверху яйцом и поставьте в духовку.
  • Выпекайте при 200 градусах около 20 минут.
  • Остудите о подавайте к столу.

Самса с курицей и картошкой — просто и вкусно

Самса с курицей и картошкой. Просто улётный рецепт 2

Приятного аппетита!

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