Цыплёнок табака по-грузински. Потрясающее блюдо кавказкой кухни

Цыплёнок табака по-грузински — потрясающее основное блюдо грузинской кухни, которое вам просто не может не понравиться.
Цыплёнок табака по-грузински: ингредиенты
- Цыплёнок – 800 г. (восемьсот грамм)
- Сливки 10% — 200 г. (двести грамм)
- Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Стручок острого красного перца – 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Растительное масло – 3-4 ст. л. (три-четыре столовых ложки)
- Чеснок – 4-5 з. (четыре-пять зубчиков)
- Крупная соль – по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Цыплёнка промойте, разрежьте по грудке, выложите вверх спинкой, хорошенько помните, пройдясь по всем косточкам и суставам.
- Измельчите стручки перца в ступке или другим удобным способом вместе с морской солью.
- Намажьте приготовленной смесью цыплёнка со всех сторон, в том числе под кожицей.
- Разогрейте сковороду с толстым дном с сливочным и растительным маслом. После того, как масло раскалиться, выложите цыплёнка, сверху выложите гнёт и убавьте огонь до среднего.
- С обеих сторон обжарьте по 12-15 минут.
- Затем снимите с огня, цыплёнка выложите на отдельную посуду, влейте в оставшееся масло сливки и поставьте на 5-6 минут в горячую духовку.
Цыплёнок табака по-грузински готов
Приятного аппетита!
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