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Цыплёнок табака по-грузински. Потрясающее блюдо кавказкой кухни

Цыплёнок табака по-грузински — потрясающее основное блюдо грузинской кухни, которое вам просто не может не понравиться.

Цыплёнок табака по-грузински: ингредиенты

Цыплёнок табака по-грузински

  1. Цыплёнок – 800 г. (восемьсот грамм)
  2. Сливки 10% — 200 г. (двести грамм)
  3. Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
  4. Стручок острого красного перца – 1-2 шт. (одна-две штуки)
  5. Растительное масло – 3-4 ст. л. (три-четыре столовых ложки)
  6. Чеснок – 4-5 з. (четыре-пять зубчиков)
  7. Крупная соль – по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Цыплёнка промойте, разрежьте по грудке, выложите вверх спинкой, хорошенько помните, пройдясь по всем косточкам и суставам.
  • Измельчите стручки перца в ступке или другим удобным способом вместе с морской солью.
  • Намажьте приготовленной смесью цыплёнка со всех сторон, в том числе под кожицей.
  • Разогрейте сковороду с толстым дном с сливочным и растительным маслом. После того, как масло раскалиться, выложите цыплёнка, сверху выложите гнёт и убавьте огонь до среднего.
  • С обеих сторон обжарьте по 12-15 минут.
  • Затем снимите с огня, цыплёнка выложите на отдельную посуду, влейте в оставшееся масло сливки и поставьте на 5-6 минут в горячую духовку.

Цыплёнок табака по-грузински готов

Цыплёнок табака по-грузински. Потрясающее блюдо кавказкой кухни 2

Приятного аппетита!

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