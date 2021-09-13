Цыплёнок табака по-грузински. Потрясающее блюдо кавказкой кухни

Цыплёнок табака по-грузински — потрясающее основное блюдо грузинской кухни, которое вам просто не может не понравиться.

Цыплёнок табака по-грузински: ингредиенты

Цыплёнок – 800 г. (восемьсот грамм) Сливки 10% — 200 г. (двести грамм) Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм) Стручок острого красного перца – 1-2 шт. (одна-две штуки) Растительное масло – 3-4 ст. л. (три-четыре столовых ложки) Чеснок – 4-5 з. (четыре-пять зубчиков) Крупная соль – по вкусу

Пошаговое приготовление:

Цыплёнка промойте, разрежьте по грудке, выложите вверх спинкой, хорошенько помните, пройдясь по всем косточкам и суставам.

Измельчите стручки перца в ступке или другим удобным способом вместе с морской солью.

Намажьте приготовленной смесью цыплёнка со всех сторон, в том числе под кожицей.

Разогрейте сковороду с толстым дном с сливочным и растительным маслом. После того, как масло раскалиться, выложите цыплёнка, сверху выложите гнёт и убавьте огонь до среднего.

С обеих сторон обжарьте по 12-15 минут.

Затем снимите с огня, цыплёнка выложите на отдельную посуду, влейте в оставшееся масло сливки и поставьте на 5-6 минут в горячую духовку.

Цыплёнок табака по-грузински готов

Приятного аппетита!