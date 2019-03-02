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Аппетитное блюдо на каждый день: вкуснейшие фарфалле с курицей в сливочном соусе

Представляем вашему вниманию рецепт очень аппетитного блюда на каждый день, которое придётся по душе каждому. 

Сочетание макарон с курицей и сливочным соусом всегда удачное. Простой и доступный состав ингредиентов, легкость приготовления: все это не может не порадовать каждую хозяйку. Ваши домочадцы уплетут такую вкуснятину за обе щеки. Этим блюдом вы с легкостью сможете разбавить свое меню. Рекомендую всем попробовать.

Нужные ингредиенты

  • 250 гр фарфалле
  • 250 гр куриного филе
  • 200 мл сливок 11%
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 чайная ложка сливочного масла
  • соль и черный молотый перец по вкусу

Начинаем процесс

  1. В первую очередь очищаем чеснок и нарезаем пластинами. Затем отправляем на разогретую сковороду со смесью сливочного и оливкового масла обжариваться до румяного цвета. По истечении нужного времени убираем его.
  2. В эту сковороду отправляем нарезанное небольшими кусочками куриное филе. Периодически помешивая, обжариваем его 3-5 минут.
  3. Затем вливаем сливки. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем все и продолжаем тушить до загустения.
  4. Предварительно отвариваем по инструкции фарфалле до готовности. После чего их требуется откинуть на дуршлаг. Сливаем всю жидкость и перекладываем в сковороду.
  5. Продолжаем томить ещё пару минут, при этом требуется периодически помешивать.
  6. К столу подаём в горячем виде.

Аппетитное блюдо на каждый день: вкуснейшие фарфалле с курицей в сливочном соусе

Приятного аппетита!

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