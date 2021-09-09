Хрустящая сахарная лепёшка. Вкусная и сытная выпечка, чтобы порадовать близких

Хрустящая сахарная лепёшка понравится всем детям и взрослым и станет одним из ваших любимых десертов.
Хрустящая сахарная лепёшка: ингредиенты
- Мука — 130 гр. (сто тридцать грамм)
- Вода — 200 мл. (двести миллилитров)
- Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Растительное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сахар — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Щепотка соли
- Корица молотая
Рецепт приготовления:
- Воду вскипятите, добавьте в неё сливочное и растительное масло, можно оливковое.
- Когда масло в воде растает, снимите с огня, добавьте муку и щепотку соли, размешайте лопаткой.
- Постепенно введите в тесто яйца, не торопясь, перемешайте.
- Противень застелите пергаментом, смажьте растительным маслом, разровняйте.
- Сверху тщательно присыпьте сахаром о корицей.
- Выпекайте около 20 минут при температуре 170-180 градусов.
Хрустящая сахарная лепёшка — хрустящая и румяная
Приятного аппетита!
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