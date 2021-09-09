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Хрустящая сахарная лепёшка. Вкусная и сытная выпечка, чтобы порадовать близких

Хрустящая сахарная лепёшка понравится всем детям и взрослым и станет одним из ваших любимых десертов.

Хрустящая сахарная лепёшка: ингредиенты

Хрустящая сахарная лепёшка

  1. Мука — 130 гр. (сто тридцать грамм)
  2. Вода — 200 мл. (двести миллилитров)
  3. Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  4. Растительное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  6. Сахар — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  7. Щепотка соли
  8. Корица молотая

Рецепт приготовления:

Хрустящая сахарная лепёшка. Вкусная и сытная выпечка, чтобы порадовать близких 3

  • Воду вскипятите, добавьте в неё сливочное и растительное масло, можно оливковое.
  • Когда масло в воде растает, снимите с огня, добавьте муку и щепотку соли, размешайте лопаткой.
  • Постепенно введите в тесто яйца, не торопясь, перемешайте.
  • Противень застелите пергаментом, смажьте растительным маслом, разровняйте.
  • Сверху тщательно присыпьте сахаром о корицей.
  • Выпекайте около 20 минут при температуре 170-180 градусов.

Хрустящая сахарная лепёшка — хрустящая и румяная

Хрустящая сахарная лепёшка. Вкусная и сытная выпечка, чтобы порадовать близких 4

Приятного аппетита!

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