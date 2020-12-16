Шампиньоны с чесноком и майонезом: запеченный целиком грибы, очень вкусные , на скорую руку

Шампиньоны с чесноком и майонезом – очень вкусное и красивое блюдо за считанные минуты! Отличное дополнение к мясу или овощам.
Шампиньоны с чесноком и майонезом: ингредиенты
- 120 (сто двадцать) гр – майонеза
- 400 (четыреста) гр – шампиньонов
- Соль по вкусу
- Сухие специи по вкусу
- 3 (три) зубчика – чеснока
- Петрушка по вкусу
- 20 (двадцать) гр – растительного масла
Шампиньоны с чесноком и майонезом: рецепт
- Шампиньоны тщательно, но аккуратно промойте под проточной водой, затем положите на бумажное полотенце
- Чеснок и зелень измельчите
- Заьем смешайте измельченный чеснок с майонезом. Добавьте специи. Можно взять специальную приправу для грибов
- В посуду с маринадом выложите грибы и очень аккуратно перемешайте. Оставьте их мариноваться полчаса
- Посуду для запекания смажьте растительным маслом. И выложите в нее замаринованные грибочки. Отправьте их запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса
Шампиньоны с чесноком и майонезом готовы!
Отличная закуска. На праздничном столе она будет смотреться очень эффектно! Ну а вкус – фантастический!
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