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Шампиньоны с чесноком и майонезом: запеченный целиком грибы, очень вкусные , на скорую руку

Шампиньоны с чесноком и майонезом – очень вкусное и красивое блюдо за считанные минуты! Отличное дополнение к мясу или овощам.

Шампиньоны с чесноком и майонезом: ингредиенты

Шампиньоны с чесноком и майонезом

  1. 120 (сто двадцать) гр – майонеза
  2. 400 (четыреста) гр – шампиньонов
  3. Соль по вкусу
  4. Сухие специи по вкусу
  5. 3 (три) зубчика – чеснока
  6. Петрушка по вкусу
  7. 20 (двадцать) гр – растительного масла

Шампиньоны с чесноком и майонезом: рецепт

Шампиньоны с чесноком и майонезом

  • Шампиньоны тщательно, но аккуратно промойте под проточной водой, затем положите на бумажное полотенце
  • Чеснок и зелень измельчите
  • Заьем смешайте измельченный чеснок с майонезом. Добавьте специи. Можно взять специальную приправу для грибов
  • В посуду с маринадом выложите грибы и очень аккуратно перемешайте. Оставьте их мариноваться полчаса
  • Посуду для запекания смажьте растительным маслом. И выложите в нее замаринованные грибочки. Отправьте их запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса

Шампиньоны с чесноком и майонезом готовы!

Шампиньоны с чесноком и майонезом

Отличная закуска. На праздничном столе она будет смотреться очень эффектно! Ну а вкус – фантастический!

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