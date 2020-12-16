Шампиньоны с чесноком и майонезом: запеченный целиком грибы, очень вкусные , на скорую руку

Шампиньоны с чесноком и майонезом – очень вкусное и красивое блюдо за считанные минуты! Отличное дополнение к мясу или овощам.

Шампиньоны с чесноком и майонезом: ингредиенты

120 (сто двадцать) гр – майонеза 400 (четыреста) гр – шампиньонов Соль по вкусу Сухие специи по вкусу 3 (три) зубчика – чеснока Петрушка по вкусу 20 (двадцать) гр – растительного масла

Шампиньоны с чесноком и майонезом: рецепт

Шампиньоны тщательно, но аккуратно промойте под проточной водой, затем положите на бумажное полотенце

Чеснок и зелень измельчите

Заьем смешайте измельченный чеснок с майонезом. Добавьте специи. Можно взять специальную приправу для грибов

В посуду с маринадом выложите грибы и очень аккуратно перемешайте. Оставьте их мариноваться полчаса

Посуду для запекания смажьте растительным маслом. И выложите в нее замаринованные грибочки. Отправьте их запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса

Шампиньоны с чесноком и майонезом готовы!

Отличная закуска. На праздничном столе она будет смотреться очень эффектно! Ну а вкус – фантастический!