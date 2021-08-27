Помидоры «Ежики» с горчицей. Самое удачное сочетание, которое можно придумать

Маринованные томаты с горчицей – это самое удачное сочетание, которое можно придумать. Помидору получаются очень вкусными и ароматными, с легким чесночным привкусом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- помидоры;
- зелень, чеснок;
- перец душистый по 3 шт в банку;
- горчица в зернах по 1 ч.л в банку;
- вода, около 500 мл;
- соль, 1 ч.л4
- сахар, 2 ст.л в банку;
- уксус 9 %, по 1 ст.л в банку.
Процесс приготовления
Томаты выбирайте среднего размера, с плотной кожурой, не переспевшие.
Чеснок берите по вкусу и режем соломкой, зелень – укроп и петрушку мелко режем.
Томаты промываем и делаем дырочки зубочисткой и вставляем по дольке чеснока.
В чистые банки укладываем горчицу, перец, томаты и сверху опять насыпаем зелень и помидоры.
Заливаем кипятком, накрываем крышками и оставляем на 15 минут.
Воду сливаем в кастрюлю, добавляем соль и сахар, варим до кипения и вливаем уксус, кипятим и снимаем с плиты.
Совет: внимательно рассчитывайте количество соли и сахара.
В каждую банку вливаем маринад, закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.
Храним консервацию в подвале или кладовке.
Томаты очень вкусные, красивые, прекрасно подходят к картофельному пюре или жареной картошке с грибами.
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