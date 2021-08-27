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Помидоры «Ежики» с горчицей. Самое удачное сочетание, которое можно придумать

Маринованные томаты с горчицей – это самое удачное сочетание, которое можно придумать. Помидору получаются очень вкусными и ароматными, с легким чесночным привкусом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • помидоры;
  • зелень, чеснок;
  • перец душистый по 3 шт в банку;
  • горчица в зернах по 1 ч.л в банку;
  • вода, около 500 мл;
  • соль, 1 ч.л4
  • сахар, 2 ст.л в банку;
  • уксус 9 %, по 1 ст.л в банку.

Процесс приготовления

Томаты выбирайте среднего размера, с плотной кожурой, не переспевшие.

Чеснок берите по вкусу и режем соломкой, зелень – укроп и петрушку мелко режем.

Томаты промываем и делаем дырочки зубочисткой и вставляем по дольке чеснока.

В чистые банки укладываем горчицу, перец, томаты и сверху опять насыпаем зелень и помидоры.

Заливаем кипятком, накрываем крышками и оставляем на 15 минут.

Воду сливаем в кастрюлю, добавляем соль и сахар, варим до кипения и вливаем уксус, кипятим и снимаем с плиты.

Совет: внимательно рассчитывайте количество соли и сахара.

В каждую банку вливаем маринад, закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.

Помидоры «Ежики» с горчицей. Самое удачное сочетание, которое можно придумать

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Помидоры «Ежики» с горчицей. Самое удачное сочетание, которое можно придумать

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