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Готовлю 30 лет: вкуснее рецепта не видела. Лечо без стерилизации на зиму

Такое удачное лечо точно станет вашей любимой заготовкой. Рецепт люблю не только за прекрасный вкус, но и за простоту и скорость готовки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сладкий перец, 1.5 кг;
  • томаты, 1.3 кг;
  • чеснок, 10 зубков;
  • соль, 40 г;
  • сахар, 120 г;
  • перец горошком, 15 шт;
  • уксус 9 %, 70 мл;
  • масло растительное, 100 мл;
  • острый перец.

Процесс приготовления

Болгарский перец выбирайте мясистый, чтобы маринованные овощи получились более плотными и вкусными.

Режем перец на 2 – 4 части.

Томаты измельчаем до состояния пюре любым удобным способом.

Томат смешиваем с растительным маслом, сахаром и солью, перцем горошком, уксусом.

Доводим до кипения, бросаем перец частями, чтобы он не переваривался.

Совет: если любите мягкий перец, варим 15 минут более плотный – 7 минут.

Добавляем чеснок и провариваем.

В стерилизованные банки бросаем по паре зубков чеснока, выкладываем плотно перец, заливаем томатом.

Закручиваем крышками, переворачиваем банки и укутываем до остывания.

Закуску храним в подвале или в кладовке.

Готовлю 30 лет: вкуснее рецепта не видела. Лечо без стерилизации на зиму

Перец, закрытый по этому рецепту, будет просто прекрасным дополнением к разным блюдам, мясным, рыбным и гарнирам. Если любите острый вкус, в томатное пюре можно еще добавить и измельченный острый перчик.

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