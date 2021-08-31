Готовлю 30 лет: вкуснее рецепта не видела. Лечо без стерилизации на зиму

Такое удачное лечо точно станет вашей любимой заготовкой. Рецепт люблю не только за прекрасный вкус, но и за простоту и скорость готовки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сладкий перец, 1.5 кг;
- томаты, 1.3 кг;
- чеснок, 10 зубков;
- соль, 40 г;
- сахар, 120 г;
- перец горошком, 15 шт;
- уксус 9 %, 70 мл;
- масло растительное, 100 мл;
- острый перец.
Процесс приготовления
Болгарский перец выбирайте мясистый, чтобы маринованные овощи получились более плотными и вкусными.
Режем перец на 2 – 4 части.
Томаты измельчаем до состояния пюре любым удобным способом.
Томат смешиваем с растительным маслом, сахаром и солью, перцем горошком, уксусом.
Доводим до кипения, бросаем перец частями, чтобы он не переваривался.
Совет: если любите мягкий перец, варим 15 минут более плотный – 7 минут.
Добавляем чеснок и провариваем.
В стерилизованные банки бросаем по паре зубков чеснока, выкладываем плотно перец, заливаем томатом.
Закручиваем крышками, переворачиваем банки и укутываем до остывания.
Закуску храним в подвале или в кладовке.
Перец, закрытый по этому рецепту, будет просто прекрасным дополнением к разным блюдам, мясным, рыбным и гарнирам. Если любите острый вкус, в томатное пюре можно еще добавить и измельченный острый перчик.
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