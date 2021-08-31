Готовлю 30 лет: вкуснее рецепта не видела. Лечо без стерилизации на зиму

Такое удачное лечо точно станет вашей любимой заготовкой. Рецепт люблю не только за прекрасный вкус, но и за простоту и скорость готовки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сладкий перец, 1.5 кг;

томаты, 1.3 кг;

чеснок, 10 зубков;

соль, 40 г;

сахар, 120 г;

перец горошком, 15 шт;

уксус 9 %, 70 мл;

масло растительное, 100 мл;

острый перец.

Процесс приготовления

Болгарский перец выбирайте мясистый, чтобы маринованные овощи получились более плотными и вкусными.

Режем перец на 2 – 4 части.

Томаты измельчаем до состояния пюре любым удобным способом.

Томат смешиваем с растительным маслом, сахаром и солью, перцем горошком, уксусом.

Доводим до кипения, бросаем перец частями, чтобы он не переваривался.

Совет: если любите мягкий перец, варим 15 минут более плотный – 7 минут.

Добавляем чеснок и провариваем.

В стерилизованные банки бросаем по паре зубков чеснока, выкладываем плотно перец, заливаем томатом.

Закручиваем крышками, переворачиваем банки и укутываем до остывания.

Закуску храним в подвале или в кладовке.