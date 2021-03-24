Как правильно засолить селедку. Селедка малосольная — 6 часов и готова

Свежемороженую сельдь можно сделать очень вкусной, слабосоленой и весь процесс готовки займет не более 6 часов. Рыбку можно подавать к отварному картофелю и просто в качестве закуски к пиву.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь, 3 шт;
- соль, 3 ст.л;
- сахар, 1.5 ст.л;
- лавровый лист.
Процесс приготовления
Рыбу очищаем от всего лишнего, удаляем голову и плавники, хвост, внутренности.
Промываем и хорошо просушиваем бумажными полотенцами.
Разделываем рыбу на филе.
Смешиваем соль и сахар.
Обваливаем каждый кусочек филе в этой смеси и выкладываем в емкость кожурой вниз.
Выкладываем рыбу слоями и каждый слой посыпаем перцем и любыми специями по вкусу, лавровым листом.
Совет: если в рыбе было молоко или икра, их также обваливаем и укладываем в емкость.
Сверху ставим гнет на рыбу, закрываем емкость крышкой и отправляем в холодильник на 6 часов.
Промываем рыбу от смеси соли и сахара холодной водой.
По желанию, в рыбу можно добавить лук, порезанный тонкими полукольцами и так подавать к столу. Еще сбрызгивают лимонным соком, смешивают с рубленой зеленью.
Филе порезать кусочками и смешать с зеленью и луком.
Подробный Видео Рецепт:
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