Как правильно засолить селедку. Селедка малосольная — 6 часов и готова

Свежемороженую сельдь можно сделать очень вкусной, слабосоленой и весь процесс готовки займет не более 6 часов. Рыбку можно подавать к отварному картофелю и просто в качестве закуски к пиву.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сельдь, 3 шт;

соль, 3 ст.л;

сахар, 1.5 ст.л;

лавровый лист.

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от всего лишнего, удаляем голову и плавники, хвост, внутренности.

Промываем и хорошо просушиваем бумажными полотенцами.

Разделываем рыбу на филе.

Смешиваем соль и сахар.

Обваливаем каждый кусочек филе в этой смеси и выкладываем в емкость кожурой вниз.

Выкладываем рыбу слоями и каждый слой посыпаем перцем и любыми специями по вкусу, лавровым листом.

Совет: если в рыбе было молоко или икра, их также обваливаем и укладываем в емкость.

Сверху ставим гнет на рыбу, закрываем емкость крышкой и отправляем в холодильник на 6 часов.

Промываем рыбу от смеси соли и сахара холодной водой.

По желанию, в рыбу можно добавить лук, порезанный тонкими полукольцами и так подавать к столу. Еще сбрызгивают лимонным соком, смешивают с рубленой зеленью.

Филе порезать кусочками и смешать с зеленью и луком.

Подробный Видео Рецепт: