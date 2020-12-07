Скатерть-Самобранка

5 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Galina Sinelnikova
    Я намазываю блины мягким сливочным сыром поверх выкладываю тонко нарезанную соленую семгу и сворачиваю в рулет. За...Закуска из 90-х, ...
  • Ирина Новичихина
    Ничоси! :-( "25 ст – крахмала картофельного"!!! Это что, 25 стаканов что ли!?! Или 25 столовых ложек? Так тоже дофиг...Торт Стёпка-растр...
  • Жанна Гайдешар
    мне не нравиться - горошек придаёт водянистости салату.Свекла + селедка ...

Один раз так капусту сделаете и будете делать так всегда. Просто объедение

Капустные пирожки с начинкой из копченой куриной  грудки и картофеля с сыром – это очень просто, быстро и вкусно. Начинку можно менять и каждый раз у вас будет совсем новое блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста, 1 кочан;
  • картофель, 300 г;
  • копченая куриная грудка, 300 г;
  • сыр, 50 г;
  • яйца, 2 шт;
  • мука, 1 ст.л;
  • соль, перец, специи, зелень, паприка.

Процесс приготовления

Пропариваем капусту любым удобным для вас способом – отвариваем в воде листья или укладываем кочан в пакет и отправляем на 10 – 15 минут в микроволновку.

Мясо режем небольшими кубиками.

Отварной картофель превращаем в пюре со сливочным маслом, смешиваем с мясом, солью и перцем, рубленой зеленью, тертым на мелкой терке сыром, перцем и другими специями.

Выкладываем на лист начинку и сворачиваем рулеты. Так делаем все пирожки.

Яйцо взбиваем венчиком с солью, паприкой и специями, мукой.

Разогреваем растительное масло.

Обмакиваем в кляр пирожки и обжариваем до румяности с двух сторон.

Подаю такие пирожки со сметаной и разными домашними соусами.

Один раз так капусту сделаете и будете делать так всегда. Просто объедение

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх