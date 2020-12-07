Один раз так капусту сделаете и будете делать так всегда. Просто объедение

Капустные пирожки с начинкой из копченой куриной грудки и картофеля с сыром – это очень просто, быстро и вкусно. Начинку можно менять и каждый раз у вас будет совсем новое блюдо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 1 кочан;
- картофель, 300 г;
- копченая куриная грудка, 300 г;
- сыр, 50 г;
- яйца, 2 шт;
- мука, 1 ст.л;
- соль, перец, специи, зелень, паприка.
Процесс приготовления
Пропариваем капусту любым удобным для вас способом – отвариваем в воде листья или укладываем кочан в пакет и отправляем на 10 – 15 минут в микроволновку.
Мясо режем небольшими кубиками.
Отварной картофель превращаем в пюре со сливочным маслом, смешиваем с мясом, солью и перцем, рубленой зеленью, тертым на мелкой терке сыром, перцем и другими специями.
Выкладываем на лист начинку и сворачиваем рулеты. Так делаем все пирожки.
Яйцо взбиваем венчиком с солью, паприкой и специями, мукой.
Разогреваем растительное масло.
Обмакиваем в кляр пирожки и обжариваем до румяности с двух сторон.
Подаю такие пирожки со сметаной и разными домашними соусами.
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