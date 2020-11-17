Салат с копчёной курицей и морковью: пикантный салат с курицей и острой морковкой

Салат с копченой курицей и морковью – один из пикантных салатов. В нем будет острая морковка. Готовить его просто. Все ингредиенты доступные. Отличный вариант для семейного обеда.
Салат с копченой курицей и морковью: ингредиенты
- 2 (две) шт – яиц
- 110 (сто десять) гр – копченой курицы
- 1 (одна) шт – огурцов
- 80 (восемьдесят) гр – корейской моркови
- 1 (одна) ст. ложка – майонеза
Салат с копченой курицей и морковью: рецепт
- Морковь натрите на терке для корейской морковки. Посолите. Добавьте сахар и помните ее руками. Затем влейте уксус и посыпьте приправой
- Растительное масло разогрейте и влейте в морковь
- Копченую курицу нарежьте соломкой и добавьте к моркови
- Яйца отварите и нарежьте мелко и добавьте к салату
- Тщательно перемешайте
- Огурец нарежьте тонкой соломкой и в салат
- Перемешайте. Заправьте майонезом
Салат с копченой курицей и морковью готов: Видео
Как видите, минимум ингредиентов, минимум времени для приготовления.
А салатик необычный. Так что обязательно возьмите его на заметку. На здоровье.
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