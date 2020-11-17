Салат с копчёной курицей и морковью: пикантный салат с курицей и острой морковкой

Салат с копченой курицей и морковью – один из пикантных салатов. В нем будет острая морковка. Готовить его просто. Все ингредиенты доступные. Отличный вариант для семейного обеда.

Салат с копченой курицей и морковью: ингредиенты

2 (две) шт – яиц 110 (сто десять) гр – копченой курицы 1 (одна) шт – огурцов 80 (восемьдесят) гр – корейской моркови 1 (одна) ст. ложка – майонеза

Салат с копченой курицей и морковью: рецепт

Морковь натрите на терке для корейской морковки. Посолите. Добавьте сахар и помните ее руками. Затем влейте уксус и посыпьте приправой

Растительное масло разогрейте и влейте в морковь

Копченую курицу нарежьте соломкой и добавьте к моркови

Яйца отварите и нарежьте мелко и добавьте к салату

Тщательно перемешайте

Огурец нарежьте тонкой соломкой и в салат

Перемешайте. Заправьте майонезом

Салат с копченой курицей и морковью готов: Видео

Как видите, минимум ингредиентов, минимум времени для приготовления.

А салатик необычный. Так что обязательно возьмите его на заметку. На здоровье.