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Салат с копчёной курицей и морковью: пикантный салат с курицей и острой морковкой

Салат с копченой курицей и морковью – один из пикантных салатов. В нем будет острая морковка. Готовить его просто. Все ингредиенты доступные. Отличный вариант для семейного обеда.

Салат с копченой курицей и морковью: ингредиенты

Салат с копчёной курицей и морковью: пикантный салат с курицей и острой морковкой

  1. 2 (две) шт – яиц
  2. 110 (сто десять) гр – копченой курицы
  3. 1 (одна) шт – огурцов
  4. 80 (восемьдесят) гр – корейской моркови
  5. 1 (одна) ст. ложка – майонеза

Салат с копченой курицей и морковью: рецепт

Салат с копчёной курицей и морковью

  • Морковь натрите на терке для корейской морковки. Посолите. Добавьте сахар и помните ее руками. Затем влейте уксус и посыпьте приправой
  • Растительное масло разогрейте и влейте в морковь
  • Копченую курицу нарежьте соломкой и добавьте к моркови
  • Яйца отварите и нарежьте мелко и добавьте к салату
  • Тщательно перемешайте
  • Огурец нарежьте тонкой соломкой и в салат
  • Перемешайте. Заправьте майонезом

Салат с копченой курицей и морковью готов: Видео

Как видите, минимум ингредиентов, минимум времени для приготовления.

Салат с копчёной курицей и морковью

А салатик необычный. Так что обязательно возьмите его на заметку. На здоровье.

Салат с копчёной курицей и морковью

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САЛАТЫ
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