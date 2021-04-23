Сало в луке. Получается вкуснее чем мясо, готовим по старинному рецепту

Сало в луке можно хранить в холодильнике об6рнутым в пергамент, а при необходимости взять кусочек, красиво нарезать и можно угощать близких.
Сало в луке: ингредиенты
- Сало с мясом — 1 кг. (один килограмм)
- Лавровый лист — 4 шт. (четыре штуки)
- Перец горошком — 8 шт. (восемь штук)
- Шелуха луковая — около 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Соль — 100 г. (сто грамм)
- Чеснок — одна головка
- Красный и чёрный молотый перец
Способ приготовления:
- Промыть и просушить сало.
- Промыть луковую шелуху, залить водой и довести до кипения.
- В шелуху уложить сало, которое заранее необходимо порезать на куски, добавить лавровый лист, соль, перец.
- Варить 30 минут после закипания.
- Измельчить лавровый лист и смешать с пропущенным через пресс чесноком.
- Следом добавить соль, смесь перцев и другие специи на Ваш вкус.
- Сало оставить остывать в бульоне.
- Из чеснока, специй и соли сделать соус и натереть им сало.
- Все куски сала завернуть в пергамент и поставить в холодильник ночь.
Сало в луке может хранится в холодильнике долгое время.
Готовьте на здоровье!
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