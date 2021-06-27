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Суп Снежок. Удивите домочадцев и своих гостей

Суп Снежок удивит вас своим нежным вкусом и порадует родных и друзей. Рецепт супчика довольно простой, но имеет невероятный вкус.

Суп Снежок: ингредиенты

Суп Снежок

  1. Мясо куриное — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Картофель — 3 шт. (три штуки)
  3. Репчатый лук — 1 г. (одна головка)
  4. Яйца сваренные вкрутую — 2 шт. (две штуки)
  5. Морковь — 1шт. (одна штука)
  6. Вода — 2 л. (два литра)
  7. Зелёный горошек консервированный
  8. Зелень любая — по вкусу
  9. Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  10. Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  11. Чёрный молотый перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Промойте куриное мясо и варите в воде минут 40, периодически снимайте пену. Выньте из воды до остывания.
  • Картофель нарежьте соломкой средней длины и промойте ещё раз.
  • Картофель выложите в бульон и варите 10-15 минут.
  • Морковь натрите на крупной тёрке.
  • Одну головку лука нарежьте маленькими кубиками.
  • Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выложите овощи.
  • Перемешайте и тушите на среднем огне до полуготовности.
  • Остывшее мясо нарежьте мелкими кусочками.
  • Яйца натрите на крупной тёрке, банку с консервированным горошком откройте.
  • После того, как картофель будет готов, выложите в кастрюлю обжаренные овощи, консервированный горошек с жидкостью и куриные яйца.
  • Перемешайте и доведите до кипения, попробуйте на вкус, при необходимости добавьте соли.
  • Затем добавьте любую мелко нарезанную зелень и варите ещё минуты две.
  • Подавайте супчик «Снежок» со сметаной.

Суп Снежок — нежный, лёгкий и ароматный.

Суп Снежок. Удивите домочадцев и своих гостей 4

Приятного аппетита!

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