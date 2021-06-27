Суп Снежок. Удивите домочадцев и своих гостей

Суп Снежок удивит вас своим нежным вкусом и порадует родных и друзей. Рецепт супчика довольно простой, но имеет невероятный вкус.
Суп Снежок: ингредиенты
- Мясо куриное — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Картофель — 3 шт. (три штуки)
- Репчатый лук — 1 г. (одна головка)
- Яйца сваренные вкрутую — 2 шт. (две штуки)
- Морковь — 1шт. (одна штука)
- Вода — 2 л. (два литра)
- Зелёный горошек консервированный
- Зелень любая — по вкусу
- Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Промойте куриное мясо и варите в воде минут 40, периодически снимайте пену. Выньте из воды до остывания.
- Картофель нарежьте соломкой средней длины и промойте ещё раз.
- Картофель выложите в бульон и варите 10-15 минут.
- Морковь натрите на крупной тёрке.
- Одну головку лука нарежьте маленькими кубиками.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выложите овощи.
- Перемешайте и тушите на среднем огне до полуготовности.
- Остывшее мясо нарежьте мелкими кусочками.
- Яйца натрите на крупной тёрке, банку с консервированным горошком откройте.
- После того, как картофель будет готов, выложите в кастрюлю обжаренные овощи, консервированный горошек с жидкостью и куриные яйца.
- Перемешайте и доведите до кипения, попробуйте на вкус, при необходимости добавьте соли.
- Затем добавьте любую мелко нарезанную зелень и варите ещё минуты две.
- Подавайте супчик «Снежок» со сметаной.
Суп Снежок — нежный, лёгкий и ароматный.
Приятного аппетита!
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