Салат из пекинской капусты с курицей. Насыщенное витаминами блюдо зарядит энергией всю семью

Салат из пекинской капусты с курицей — полезен и вкусен. В нем много необходимых Вашему организму витаминов.
Салат из пекинской капусты с курицей: ингредиенты
- Филе куриное — 1 шт. (одна штука)
- Капуста пекинская — 300 гр. (триста грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Огурец — 1 шт. (одна штука)
- Зелёный лук — один пучок
- Сметана
- Перец, соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Куриное филе предварительно отварите и остудите в бульоне. Филе разберите на волокна или мелко нарежьте.
- Капусту нашинкуйте небольшими кусочками. Зелёный лук измельчите, огурец нарежьте соломкой.
- Отварите яйца вкрутую, очистите и нарежьте небольшими кусочками.
- Все ингредиенты выложите в салатник, поперчите и посолите. Заправьте салат сметаной, хорошо перемешайте и можете подавать к столу.
Салат из пекинской капусты с курицей — для любителей салатов.
Готовьте на здоровье!
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