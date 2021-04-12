Мой фирменный «Шелковый» минтай: рецепт за 15 минут

Берем самый простой минтай и готовим из него очень вкусное и роскошное блюдо. При этом, на все про все, уходит всего 15 минут. Прекрасный рецепт, если на пороге гости, а на стол нечего поставить.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

минтай, около 800 г;

лук, 2 шт;

сливки, 150 мл;

масло сливочное, 100 г;

чеснок, 1 зубчик;

лавровый лист, перец, соль, специи.

Процесс приготовления

Рыбу режем на порционные кусочки.

Совет: нежнее и вкуснее получается, если вы будете использовать только филе рыбки.

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на сливочном масле до полупрозрачности и добавляем дольки чеснока.

Выкладываем к луку рыбу и тушим 5 минут на небольшом огне.

Заправляем рыбу солью и перцем, специями по вкусу, лавровым листом.

Заливаем рыбу теплыми сливками (комнатной температуры), закрываем крышкой и тушим еще 5 минут.

Подаю к картофельному пюре, рису, очень вкусно с салатами. Если нет сливок, прекрасно подходит жирная сметана. Не забудьте еще присыпать зеленью.