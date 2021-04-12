Мой фирменный «Шелковый» минтай: рецепт за 15 минут

Берем самый простой минтай и готовим из него очень вкусное и роскошное блюдо. При этом, на все про все, уходит всего 15 минут. Прекрасный рецепт, если на пороге гости, а на стол нечего поставить.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай, около 800 г;
- лук, 2 шт;
- сливки, 150 мл;
- масло сливочное, 100 г;
- чеснок, 1 зубчик;
- лавровый лист, перец, соль, специи.
Процесс приготовления
Рыбу режем на порционные кусочки.
Совет: нежнее и вкуснее получается, если вы будете использовать только филе рыбки.
Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на сливочном масле до полупрозрачности и добавляем дольки чеснока.
Выкладываем к луку рыбу и тушим 5 минут на небольшом огне.
Заправляем рыбу солью и перцем, специями по вкусу, лавровым листом.
Заливаем рыбу теплыми сливками (комнатной температуры), закрываем крышкой и тушим еще 5 минут.
Подаю к картофельному пюре, рису, очень вкусно с салатами. Если нет сливок, прекрасно подходит жирная сметана. Не забудьте еще присыпать зеленью.
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