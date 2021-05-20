Нагар тает как масло. Отмыли советские сковородки за 25 минут с помощью соды

Старые чугунные сковородки, производимые еще в советское время, по сей день остаются одними из самых популярных и любимых: это прочные изделия, не поддающиеся коррозии, приготовленная в них пища вкусная, с натуральным вкусом.

Не зря хозяйки их ни за что не променяют на современные варианты, которые не обладают такими достоинствами.

Но есть небольшая проблема: поверхность посуды быстро покрывается толстым слоем нагара, жира и убрать такое образование, бывает не просто.

Но выход есть: обычная сода, помогает справляться с любым, даже очень большим загрязнением.

Нам потребуется:

сода, 250 г;

силикатный клей, 100 г;

лимонная кислота, 50 г.

В большой емкости смешиваем в горячей воде соду и клей. Ставим ее на огонь и укладываем сковороду.

Доводим состав до кипения, «варим» 5 минут.

Снимаем с плиты емкость, всыпаем лимонную кислоту и оставляем на 20 – 30 минут. Если вынули и нагар не отпадает, тогда вновь опускаем в состав сковороду и оставляем.

Нагар будет отходить, можно немного потереть кухонной губкой, ее жесткой стороной. Этого будет достаточно.

Таким образом очищается любая посуда, тогда эмалированную не держат дольше 15 минут в таком растворе.