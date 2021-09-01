Пышные лепёшки на кефире. Мои родные всегда рады, когда я их готовлю

Пышные лепёшки на кефире получаются не только вкусными, но и сытными. Такими лепёшками можно накормить семью за завтраком или просто побаловаться в обед или ужин.
Пышные лепёшки на кефире: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 500-550 гр. (пятьсот — пятьсот пятьдесят грамм)
- Кефир любой жирности — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — по вкусу
Начинка на выбор:
- Сосиски или ветчина с сыром.
- Тушёная капуста
- Тушёные грыбы
- Творог с зеленью
- Пюре картофельное
Приготовление:
- Смешайте кефир с водой, добавьте яйцо и растительное масло. Просейте муку и добавьте в жидкую массу, перемешайте и замесите мягкое тесто.
- Если тесто слегка липнет к руке, присыпьте его мукой и, накрыв полотенцем, оставьте на 10 минут.
- Скатайте готовое тесто в жгут и нарежьте на 8-9 кусочков. Каждый кусочек раскатайте, слегка присыпая мукой, в лепёшки, толщиной с мизинец. В центре выложите заранее одготовленную начинку, защипите края, прижмите и снова разровняйте рукой. Оставьте на 2-3 минуты.
- Сковороду разогрейте, слегка полив растительным маслом, затем обжарьте лепёшки с двух сторон под крышкой.
- Сливочное масло растопите, каждую лепёшку мпомажьте сверху маслом, можете присыпать солью. Сложите в стопку и оставьте на 10-15 минут.
Пышные лепёшки на кефире порадуют вас и ваших родных.
Приятного аппетита!
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