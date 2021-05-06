Как приготовить рыбу вкусно и просто, чтобы всем понравилось

Берем любую рыбу и получаем вкусное и ароматное блюдо. Все очень просто и быстро, рыбка не будет распадаться и останется целыми кусочками.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- рыба любая, 600 г;
- яйца, 2 шт;
- соль, перец, специи, сухой чеснок;
- мука кукурузная крупного помола, 3 ст.л;
- паприка, 1 ч.л;
- сметана, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Я брала хек, но вы можете использовать минтай и другие виды рыбы по своему вкусу.
Тушки промываем, очищаем от всего лишнего, просушиваем бумажными полотенцами, отделяем филе и режем порционными кусочками.
Рубы посыпаем солью и перцем, специями.
Яйца смешиваем с солью, всеми специями и сметаной, паприкой. Перемешиваем до однородности.
Всыпаем кукурузную муку и вымешиваем до однородности.
Каждый кусочек рыбы сначала обваливаем в обычной муке, затем опускаем в кляр и выкладываем в разогретое на сковороде растительное масло.
Обжариваем по 2 – 3 минуты с каждой стороны и выкладываем на блюдо.
Такая рыбка получается сочной внутри с ароматной верхней корочкой, она отлично подходит к самым разным гарнирам. Я часто подаю с картофельным пюре, отварным рисом, домашними соусами.
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