Как приготовить рыбу вкусно и просто, чтобы всем понравилось

Берем любую рыбу и получаем вкусное и ароматное блюдо. Все очень просто и быстро, рыбка не будет распадаться и останется целыми кусочками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

рыба любая, 600 г;

яйца, 2 шт;

соль, перец, специи, сухой чеснок;

мука кукурузная крупного помола, 3 ст.л;

паприка, 1 ч.л;

сметана, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Я брала хек, но вы можете использовать минтай и другие виды рыбы по своему вкусу.

Тушки промываем, очищаем от всего лишнего, просушиваем бумажными полотенцами, отделяем филе и режем порционными кусочками.

Рубы посыпаем солью и перцем, специями.

Яйца смешиваем с солью, всеми специями и сметаной, паприкой. Перемешиваем до однородности.

Всыпаем кукурузную муку и вымешиваем до однородности.

Каждый кусочек рыбы сначала обваливаем в обычной муке, затем опускаем в кляр и выкладываем в разогретое на сковороде растительное масло.

Обжариваем по 2 – 3 минуты с каждой стороны и выкладываем на блюдо.