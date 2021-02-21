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Абрикосовый пирог: это что-то нереальное

Абрикосовый пирог! Приготовим-ка на десерт вкусный летний абрикосовый пирог. Хрустящая посыпка, сладкий вкус абрикоса и самое главное – воздушное тесто обязательно сделают свое дело, и пирог получится на удивление вкусным.

Абрикосовый пирог: ингредиенты

Для самого пирога:

  • триста пятьдесят граммов муки

Абрикосовый пирог

  • сто восемьдесят граммов сметаны
  • треть стакана молока
  • столовая ложка ванильного сахара
  • одно яйцо среднего размера
  • сто граммов сахарного песка
  • тридцать граммов сливочного масла
  • две столовые ложки крахмала
  • чайная ложка сухих дрожжей
  • щепотка соли
  • половина килограмма абрикосов

Для посыпки штрейзель:

  • сто граммов сливочного масла
  • один стакан муки
  • сто граммов сахарного песка

Абрикосовый пирог: как готовить

Абрикосовый пирог

Для начала нужно начать с теста:

  • Взять треть стакана молока.
  • Добавить к нему муку, сахарный песок и сухие дрожжи.
  • Все перемешать и дать настояться в течении пяти минут. За это время дрожжи должны начать свою деятельность.
  • В отдельную глубокую миску вбить яйцо, всыпать сахарный песок, ванильный сахар и хорошо взбить венчиком.
  • Туда же отправить сметану и нашу опару.
  • В ту же миску просеять муку, добавить соль и разрыхлитель.
  • Замесить тесто при помощи ложки.
  • Масло достать из холодильника, чтобы оно смягчилось.
  • Под самый конец добавить смягченное сливочное масло.
  • Хорошо вымесить тесто, накрыть миску пищевой пленкой.
  • Оставить тесто на теплой кухне примерно на час. Тесто приблизительно в два раза должно увеличиться в размере.

Пока доходит тесто, нужно приготовить посыпку:

  • Стакан муки просеять в отдельную глубокую емкость.
  • Добавить необходимое количество сахара и нарезанное на мелкие кусочки сливочное масло.
  • Теперь масло с мукой перетереть в мелкую крошку.

А теперь нужно собрать и испечь сам пирог:

  • Дно огнеупорной формы для выпекания застелить пергаментной бумагой и выложить на нее тесто.
  • Лопаточку слегка смазать растительным маслом и аккуратненько разравнять тесто.
  • Абрикосы заранее помыть, просушить полотенцем, разделить на две половинки и извлечь косточки.

Абрикосовый пирог

  • Абрикосовые половинки разложить на поверхности теста.
  • Сверху все густо посыпать штрейзелем.
  • Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Выпекать нужно примерно приблизительно минут сорок.

Вот мы и приготовили наш вкусный летний абрикосовый пирог.

Нужно достать его из духовки и дать ему остыть.

После этого положите его на большое плоское блюдо, разрежьте на порционные кусочки и можете подавать к столу.

Абрикосовый пирог

Такой пирог не только украсит Ваш стол, но и поднимет настроение.

Абрикосовый пирог: готов

Угощайте и угощайтесь! Приятного всем чаепития!

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