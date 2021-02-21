Абрикосовый пирог: это что-то нереальное

Абрикосовый пирог! Приготовим-ка на десерт вкусный летний абрикосовый пирог. Хрустящая посыпка, сладкий вкус абрикоса и самое главное – воздушное тесто обязательно сделают свое дело, и пирог получится на удивление вкусным.
Абрикосовый пирог: ингредиенты
Для самого пирога:
- триста пятьдесят граммов муки
- сто восемьдесят граммов сметаны
- треть стакана молока
- столовая ложка ванильного сахара
- одно яйцо среднего размера
- сто граммов сахарного песка
- тридцать граммов сливочного масла
- две столовые ложки крахмала
- чайная ложка сухих дрожжей
- щепотка соли
- половина килограмма абрикосов
Для посыпки штрейзель:
- сто граммов сливочного масла
- один стакан муки
- сто граммов сахарного песка
Абрикосовый пирог: как готовить
Для начала нужно начать с теста:
- Взять треть стакана молока.
- Добавить к нему муку, сахарный песок и сухие дрожжи.
- Все перемешать и дать настояться в течении пяти минут. За это время дрожжи должны начать свою деятельность.
- В отдельную глубокую миску вбить яйцо, всыпать сахарный песок, ванильный сахар и хорошо взбить венчиком.
- Туда же отправить сметану и нашу опару.
- В ту же миску просеять муку, добавить соль и разрыхлитель.
- Замесить тесто при помощи ложки.
- Масло достать из холодильника, чтобы оно смягчилось.
- Под самый конец добавить смягченное сливочное масло.
- Хорошо вымесить тесто, накрыть миску пищевой пленкой.
- Оставить тесто на теплой кухне примерно на час. Тесто приблизительно в два раза должно увеличиться в размере.
Пока доходит тесто, нужно приготовить посыпку:
- Стакан муки просеять в отдельную глубокую емкость.
- Добавить необходимое количество сахара и нарезанное на мелкие кусочки сливочное масло.
- Теперь масло с мукой перетереть в мелкую крошку.
А теперь нужно собрать и испечь сам пирог:
- Дно огнеупорной формы для выпекания застелить пергаментной бумагой и выложить на нее тесто.
- Лопаточку слегка смазать растительным маслом и аккуратненько разравнять тесто.
- Абрикосы заранее помыть, просушить полотенцем, разделить на две половинки и извлечь косточки.
- Абрикосовые половинки разложить на поверхности теста.
- Сверху все густо посыпать штрейзелем.
- Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Выпекать нужно примерно приблизительно минут сорок.
Вот мы и приготовили наш вкусный летний абрикосовый пирог.
Нужно достать его из духовки и дать ему остыть.
После этого положите его на большое плоское блюдо, разрежьте на порционные кусочки и можете подавать к столу.
Такой пирог не только украсит Ваш стол, но и поднимет настроение.
Абрикосовый пирог: готов
Угощайте и угощайтесь! Приятного всем чаепития!
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