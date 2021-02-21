Абрикосовый пирог: это что-то нереальное

Абрикосовый пирог! Приготовим-ка на десерт вкусный летний абрикосовый пирог. Хрустящая посыпка, сладкий вкус абрикоса и самое главное – воздушное тесто обязательно сделают свое дело, и пирог получится на удивление вкусным.

Абрикосовый пирог: ингредиенты

Для самого пирога:

триста пятьдесят граммов муки

сто восемьдесят граммов сметаны

треть стакана молока

столовая ложка ванильного сахара

одно яйцо среднего размера

сто граммов сахарного песка

тридцать граммов сливочного масла

две столовые ложки крахмала

чайная ложка сухих дрожжей

щепотка соли

половина килограмма абрикосов

Для посыпки штрейзель:

сто граммов сливочного масла

один стакан муки

сто граммов сахарного песка

Абрикосовый пирог: как готовить

Для начала нужно начать с теста:

Взять треть стакана молока.

Добавить к нему муку, сахарный песок и сухие дрожжи.

Все перемешать и дать настояться в течении пяти минут. За это время дрожжи должны начать свою деятельность.

В отдельную глубокую миску вбить яйцо, всыпать сахарный песок, ванильный сахар и хорошо взбить венчиком.

Туда же отправить сметану и нашу опару.

В ту же миску просеять муку, добавить соль и разрыхлитель.

Замесить тесто при помощи ложки.

Масло достать из холодильника, чтобы оно смягчилось.

Под самый конец добавить смягченное сливочное масло.

Хорошо вымесить тесто, накрыть миску пищевой пленкой.

Оставить тесто на теплой кухне примерно на час. Тесто приблизительно в два раза должно увеличиться в размере.

Пока доходит тесто, нужно приготовить посыпку:

Стакан муки просеять в отдельную глубокую емкость.

Добавить необходимое количество сахара и нарезанное на мелкие кусочки сливочное масло.

Теперь масло с мукой перетереть в мелкую крошку.

А теперь нужно собрать и испечь сам пирог:

Дно огнеупорной формы для выпекания застелить пергаментной бумагой и выложить на нее тесто.

Лопаточку слегка смазать растительным маслом и аккуратненько разравнять тесто.

Абрикосы заранее помыть, просушить полотенцем, разделить на две половинки и извлечь косточки.

Абрикосовые половинки разложить на поверхности теста.

Сверху все густо посыпать штрейзелем.

Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.

Выпекать нужно примерно приблизительно минут сорок.

Вот мы и приготовили наш вкусный летний абрикосовый пирог.

Нужно достать его из духовки и дать ему остыть.

После этого положите его на большое плоское блюдо, разрежьте на порционные кусочки и можете подавать к столу.

Такой пирог не только украсит Ваш стол, но и поднимет настроение.

Абрикосовый пирог: готов

Угощайте и угощайтесь! Приятного всем чаепития!