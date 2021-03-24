Котлеты в вафельных коржах. Аппетитные и красивые

Котлеты в вафельных коржах — вкусно, сытно. Отлично подходят и для праздничного угощения.

Котлеты в вафельных коржах

Котлеты в вафельных коржах: ингредиенты

  1. 1 (одна) шт — яиц
  2. 30 (тридцать) гр — муки
  3. пару щепоток соли
  4. 350 (триста пятьдесят) гр — куриного филе
  5. щепотка соли
  6. 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
  7. коржи вафельные

Рецепт приготовления:

  • Куриное филе тщательно промойте
  • Перекрутите через мясорубку
  • Поперчите и посолите по вкусу. Можно добавить и специй для мяса
  • Яйцо взбейте. Добавьте к нему муку и перемешайте
  • Выложите немного фарша на один вафельный корж. Накройте этот корж вторым
  • Обмакните в кляр. И так со всеми котлетками
  • Выложите их на разогретую сковороду с растительным маслом
  • Обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. После чего выложите котлеты на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Котлеты в вафельных коржах — изумительны и невероятны! Такое лакомство, пальчики оближешь. Обязательно приготовьте по данному рецепту! На самом деле, с начинками можно экспериментировать. Любите грибочки? — смело добавляйте. Любите другое мясо, нежели курицу, пожалуйста. Можно к мясу лука, чеснока. Все на ваш вкус и фантазию. Готовьте на здоровье.
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