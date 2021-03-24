Котлеты в вафельных коржах. Аппетитные и красивые

Котлеты в вафельных коржах — вкусно, сытно. Отлично подходят и для праздничного угощения.
Котлеты в вафельных коржах: ингредиенты
- 1 (одна) шт — яиц
- 30 (тридцать) гр — муки
- пару щепоток соли
- 350 (триста пятьдесят) гр — куриного филе
- щепотка соли
- 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
- коржи вафельные
Рецепт приготовления:
- Куриное филе тщательно промойте
- Перекрутите через мясорубку
- Поперчите и посолите по вкусу. Можно добавить и специй для мяса
- Яйцо взбейте. Добавьте к нему муку и перемешайте
- Выложите немного фарша на один вафельный корж. Накройте этот корж вторым
- Обмакните в кляр. И так со всеми котлетками
- Выложите их на разогретую сковороду с растительным маслом
- Обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. После чего выложите котлеты на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Котлеты в вафельных коржах — изумительны и невероятны! Такое лакомство, пальчики оближешь. Обязательно приготовьте по данному рецепту! На самом деле, с начинками можно экспериментировать. Любите грибочки? — смело добавляйте. Любите другое мясо, нежели курицу, пожалуйста. Можно к мясу лука, чеснока. Все на ваш вкус и фантазию. Готовьте на здоровье.
Свежие комментарии