Нежный печеночный торт изумительно вкусный. Словами не передать! Попробуйте приготовить, я уверяю, даже те, кто не любит печенку, этот тортик они съедят за милую душу. И попросят приготовить еще!

Нежный печеночный торт: ингредиенты

800 (восемьсот) гр — куриной печени 3 (три) шт — яиц 200 (двести) гр — муки 200 (двести) гр — моркови 2 (две) шт — лука 300 (триста) гр — майонеза 250 (двести пятьдесят) мл — молока петрушка по вкусу соль по вкусу

Рецепт приготовления: