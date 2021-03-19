Нежный печеночный торт изумительно вкусный. Словами не передать! Попробуйте приготовить, я уверяю, даже те, кто не любит печенку, этот тортик они съедят за милую душу. И попросят приготовить еще!
Нежный печеночный торт: ингредиенты
- 800 (восемьсот) гр — куриной печени
- 3 (три) шт — яиц
- 200 (двести) гр — муки
- 200 (двести) гр — моркови
- 2 (две) шт — лука
- 300 (триста) гр — майонеза
- 250 (двести пятьдесят) мл — молока
- петрушка по вкусу
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Печень промойте, удалите плёночки. Измельчите в блендере печень. Добавьте молоко, яйца, муку, растительное масло и соль, хорошо перемешайте
- На разогретую сковороду налейте тесто и выпекать лепешки, как блины, обжаривая с двух сторон. Смазывать сковороду маслом нужно только для первой лепешки, остальные будут отделяться благодаря маслу внутри теста
- Морковь натрите на терке, лук нарежьте полукольцами, все посолите и обжарьте овощи в растительном масле в течение 5–7 минут до золотистого цвета. Поджаренные лепешки смажьте майонезом и выложите слой лука с морковью, затем накрывайте следующей. В конце смажьте торт майонезом и дайте остыть. Можно и тёплым есть этот торт. Но в холодном виде нежный печеночный торт вкуснее. Готовьте на здоровье и с большим удовольствием!
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