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Нежный печеночный торт

Нежный печеночный торт изумительно вкусный. Словами не передать! Попробуйте приготовить, я уверяю, даже те, кто не любит печенку, этот тортик они съедят за милую душу. И попросят приготовить еще!

Нежный печеночный торт

Нежный печеночный торт: ингредиенты

  1. 800 (восемьсот) гр — куриной печени
  2. 3 (три) шт — яиц
  3. 200 (двести) гр — муки
  4. 200 (двести) гр — моркови
  5. 2 (две) шт — лука
  6. 300 (триста) гр — майонеза
  7. 250 (двести пятьдесят) мл — молока
  8. петрушка по вкусу
  9. соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Печень промойте, удалите плёночки. Измельчите в блендере печень. Добавьте молоко, яйца, муку, растительное масло и соль, хорошо перемешайте
  • На разогретую сковороду налейте тесто и выпекать лепешки, как блины, обжаривая с двух сторон. Смазывать сковороду маслом нужно только для первой лепешки, остальные будут отделяться благодаря маслу внутри теста
  • Морковь натрите на терке, лук нарежьте полукольцами, все посолите и обжарьте овощи в растительном масле в течение 5–7 минут до золотистого цвета. Поджаренные лепешки  смажьте майонезом и выложите слой лука с морковью, затем накрывайте следующей. В конце смажьте торт майонезом и дайте остыть. Можно и тёплым есть этот торт. Но в холодном виде нежный печеночный торт вкуснее. Готовьте на здоровье и с большим удовольствием!
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