Блюда из рыбы: 10 лучших рецептов из любимой рыбки

Вкусные блюда из рыбы приготовить не сложно. Рыба — несравненно полезная, питательная. Она обладает витаминами А,Е,D, магнием, калием, цинком, фосфором, железом. И это, только известные нам полезные свойства. Мы еще много всего не знаем о рыбе…Блюда из этого ценного продукта, имеют противовоспалительные свойства, они сокращают количество вредных липидов в крови. Обязательно включите ее в свой рацион питания.

Блюда из рыбы: Минтай с морковью и луком (в духовке).

Блюдо получается легким и диетическим.

Необходимые ингредиенты:

2 (две) шт — моркови 800 (восемьсот) гр — минтая 2 (две) шт — лука 2 (две) ст. ложки — томатной пасты 30 (тридцать) мл — растительного масла 50 (пятьдесят) мл — воды или красного вина 2 (два) зубчика — чеснока соль и черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Морковь натрите на корейской терке

Лук нарежьте полукольцами

И обжарьте их в казане с растительным маслом. Добавьте томатную пасту

Три минуты обжаривайте, затем добавьте вино, или же кипяток. С вином получается вкуснее! Посолите, попречите и тушите минуты три. Это наш соус, он готов

Рыбу очистите, промойте, обрежьте плавники. Если имеется икра, то ее тоже будем запекать

Дно формы смажьте растительным маслом и выложите в нее половину овощей и измельченный чеснок

На овощи выложите кусочки рыбы. Сверху выложите вторую часть овощей. Накройте форму фольгой и отправьте блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 220 градусов на 45 минут. Подаем с зеленью. На здоровье!

Горбуша по-итальянски.

Прованские травы, лимонный сок, Пармезан придадут нашему вкусному блюду из рыбы незабываемый вкус!

Подготовим следующие ингредиенты:

1 (одна) шт — лука 300 (триста) гр — филе горбуши на коже лимон по вкусу 1 (одна) шт — помидоров специи для рыбы по вкусу 1 (одна) ч. ложка — прованских трав 1 (одна) ст. ложка — пармезана 1 (одна) ст. ложка — лимонного сока морская соль по вкусу 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла 1 (одна) ст. ложка — соевого соуса (это по желанию) 2 (два) зубчика — чеснока

Рецепт приготовления:

Чеснок нарежьте мелко

С помидоров снимите кожу и нарежьте ломтиками

Лук нарежьте полукольцами

Лимон нарежьте тонким кружочком

Рыбу очистите, промойте. Посолите морской солью, посыпьте прованскими травами, специями для рыбы, полейте лимонным соком. И оставьте мариноваться минут на 15

Фольгу сложите в три слоя. Смажьте ее оливковым маслом и выложите на нее рыбу кожей вниз. Полейте рыбу соевым соусом. Посыпьте чесноком. Сверху уложите лук, лимон, помидор. Посолите, поперчите и сложите фольгу в виде лодочки. И верх оставьте немного открытым. Отправьте рыбу запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут. Через 10 минут достаньте рыбу, посыпьте пармезаном, и снова запекайте, пока сыр не расплавится!

Отличный вариант вкусного блюда из рыбы и для праздничного стола! На здоровье!

Скумбрия, жаренная по-египетски.

Невероятно вкусное и красивое блюдо. Попробуйте вкус рыбы, приготовленной по — восточному! Настоящая сказка! Благодаря пряностям, вкус рыбы преображается, лимонный сок делает мясо упругим и белым. Настоящие гурманы оценят блюдо по достоинству!

Ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — скумбрии 2 (две) ст. ложки — муки 3 (три) ст. ложки — растительного масла 4 (четыре) шт — ягод можжевельника 5 (пять) шт — перцев горошком 4 (четыре) зубчика — чеснока 1 (одна) ч. ложка — семян тмина 1 (одна) шт — лимона соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Выжмите сок лимона

Чеснок измельчите

Можжевельник, тмин и перец выложите в ступку и разотрите при помощи пестика

К сухим пряностям положите чеснок и влейте лимонный сок. Это наш маринад, перемешайте его

Рыбу почистите, удалите внутренности, промойте. Посолите. Можно нарезать кусочками, можно оставить цельной

Затем залейте маринадом и отправьте мариноваться в холодильник на один час. А если есть возможность, то на ночь

Перед жаркой, обваляйте рыбу в муке и обжаривайте на горячей сковороде с растительным маслом. На здоровье!

Филе лосося в сливочно-горчичном соусе.

Вкусное блюдо из рыбы готовится всего минут за десять. В итоге, получаем невероятно аппетитную рыбку. Отличный вариант для праздничного стола. Нежный лосось отлично сочетается с нежным сливочным соусом, и слегка ощутимой пикантной горчицей! Для свежести добавьте лимонную цедру!

Подготовим необходимые ингредиенты:

2 (две) ст. ложки — зерновой горчицы 600 (шестьсот) гр — филе лосося 200 (двести) мл — сливок 35% жирности соль и черный молотый перец по вкусу 4 (четыре) ст. ложки — оливкового масла

Рецепт приготовления:

Горчицу, сливки, соль и перец перемешайте до однородной массы

На сковороде разогрейте оливковое масло и с каждой стороны обжарьте рыбу по три минуты

Затем налейте соус в рыбу, и готовьте пару минут

Вот так не сложно и быстро можно приготовить вкусное блюдо из курицы! Его можно отнести к холодным блюдам из рыбы. Лосось невероятно полезен, он содержит омегу 3 и омегу 6. Эти кислоты помогают сосудам быть более крепкими. Рекомендуется хотя бы два раза в неделю употреблять мясо этой рыбы. Включите его в рацион питания и будьте здоровы!

Блюда из рыбы: Треска, запеченная по-гречески.

Скажу так: греки знают толк в рыбе! Думаю, комментарии будут лишними! Просто приготовьте вкусное блюдо из рыбы по этому рецепту, и вы внесете его в список своих самых любимых блюд!

Необходимые ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — филе трески на коже пол ч. ложки — сладкой молотой паприки 1 (одна) ч. ложка — кориандра в зернах пол ч. ложки — сладкой паприки в хлопьях 2 (две) шт — веточки тимьяна 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла соль по вкусу

Готовим следующим образом:

Лимон нарежьте кружочками

Три кружочка лимона выложите на дно формы, где будете запекать рыбу

Филе трески разрежьте на два кусочка

Выложите рыбу в форму поверх лимона

Присыпьте ее солью и молотой паприкой

Зерна кориандра обжарьте на сухой сковороде две минуты, не более

Затем, их нужно растолочь в ступке

И посыпать рыбу

Я посыпаю хлопьями паприки и поливаю оливковым маслом

Ветки тимьяна выложите на рыбу и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 170 градусов на 20 минут. Невероятно вкусное блюдо из рыбы подавайте к столу! Выглядит так празднично, что смело готовьте рыбу в таком виде на любой праздник, мероприятие, свидание! Или просто на семейный ужин!

Семга с картошкой в духовке.

Блюдо получается оригинальным, изысканным. Очень сытным и вкусным. Порадуйте своих домочадцев такой вкуснятиной!

Ингредиенты:

600 (шестьсот) гр — картофеля 500 (пятьсот) гр — семги 2 (два) зубчика — чеснока 300 (триста) мл — сливок 25% жирности 1 (одна) ч. ложка — лимонного сока соль по вкусу черный молотый перец по вкусу укроп 1 (одна) ст. ложка — растительного масла щепотка мускатного тертого ореха

Рецепт приготовления:

Семгу промойте, удалите кожу, кости. Нарежьте крупными кусочками

Затем нарежьте ломтиками толщиной в 7 мм

Выложите рыбу в посуду, посолите, поперчите, налейте лимонный сок. Перемешайте

Картофель нарежьте кружочками толщиной в 4 мм

Выложите картофель в подсоленную холодную воду, доведите до кипения, варите пару минут

Готовим заливку. сливочную заливку. В посуду налейте сливки. Посолите и поперчите. Потом добавьте щепотку мускатного ореха

Добавьте измельченный чеснок и укроп

Форму для запекания смажьте маслом и выложите ингредиенты

Залейте заливкой

И отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 40 минут. Скорее отведайте это вкусное блюдо из рыбы! Сливки смягчают вкус рыбы, делая ее еще более нежной и ароматной!

Рыба под маринадом (классический рецепт)

Классика есть классика. Такие блюда на все времена. Вкусное блюдо из рыбы приготовить не сложно, главное следовать всем рекомендациям, и тогда, вы получите именно то, что представляли! К классическим блюдам нет равнодушных, поэтоум смело берите этот замечательный рецепт себе на заметку!

Необходимые ингредиенты:

1 (одна) шт — лука 700 (семьсот) гр — минтая 1 (одна) шт — моркови 3 (три) ст. ложки — муки 100 (сто) мл — растительного масла 1 (один) стакан — воды 1 (одна) ст. ложка — томатной пасты пол ч. ложки — сахара соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 1 (одна) шт — лаврового листа пол ст. ложки — столового уксуса

Рецепт приготовления:

Рыбу почистите, удалите внутренности, нарежьте толщиной в два см. Если есть филе, берите филе

Рыбу посыпьте солью и перцем. Затем обваляйте в муке

Лук нарежьте полукольцами

Морковь натрите на крупной терке

С обеих сторон обжарьте рыбу на растительном масле. Она должна быть полностью готовой

После чего, на растительном масле обжарьте морковь и лук

Томатную пасту разведите кипятком. Добавьте ее в сковороду к моркови и луку. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Дайте остыть. После чего налейте в массу уксус и перемешайте

В посуду выложите рыбу и маринад слоями. Отправьте рыбу в холодильник на три часа, а лучше на ночь. Так она замаринуется, и будет невероятно арматной и вкусной.

Холодные блюда из рыбы очень популярны. И съедаются они на ура! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! На здоровье!

Горбуша с брокколи, запеченные в сливках.

Отличный ужин на скорую руку. Это вкусное блюдо из рыбы получается нежным, сочным, ароматным и главное, полезным. Если вы переживаете за калории, берите не очень жирные сливки.

Подготовим следующие ингредиенты:

1 (один) кг — горбуши 300 (триста) гр — брокколи 250 (двести пятьдесят) мл — 10% сливок полторы ч. ложки — сушеного розмарина соль и черный молотый перец по вкусу оливковое масло для смазывания

Рецепт приготовления:

Филе или стейки горбуши промойте, посолите, поперчите и посыпьте тимьяном

Возьмите форму для запекания и смажьте ее оливковым маслом. Выложите горбушу

Брокколи отварите в подсоленной воде. Пару минут будет достаточно. Откиньте брокколи на дуршлаг и затем переложите к рыбе. Залейте все сливками. Если считаете нужным, то посолите. Накройте форму фольгой и отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса

Невероятно красивое блюдо! Аппетитное, сытное. Отличный вариант и для праздничного стола!

Рыбные палочки.

Их можно отнести к холодным блюдам из рыбы, так как палочки вкусны, как в холодном, так и в горячем виде. Приготовьте домашние, и убедитесь, что они ничуть не уступают магазинным. А ведь получаются полезнее!

Необходимо взять следующие ингредиенты:

2 (две) шт — яиц 500 (пятьсот) гр — филе белой рыбы растительное масло для жарки 100 (сто) гр — панировочных сухарей соль и белый молотый перец по вкусу пол ч. ложки — лимонного сока

Рецепт приготовления:

Берите любую белую рыбу. Треска, минтай, тилапия. Нарежьте ее длинными полосками

Посолите и посыпьте щепоткой белого молотого перца

Полейте на кусочки рыбы лимонный сок и оставьте на десять минут

В посуде взбейте яйца и соль

Рыбные полоски опустите в яичную массу

Затем в панировочные сухари, снова в яйца и снова в сухари

Обжаривайте на хорошо разогретом растительном масле до появления золотистой корочки. Получаются палочки хрустящими снаружи и мягкими внутри. Отличный вариант для вечеринки с друзьями, когда собрались выпить немного пива. На гарнир отлично подойдет рис, картофельое пюре, макаронные изделия. На здоровье!

Храйме.

Вкусное блюдо из рыбы ближневосточной кухни. Это белая рыба в остром томатном соусе! Блюдо невероятно насыщенное, ароматное. Я бы сказала для самых заядлых гурманов!

Подготовим следующие ингредиенты:

200 (двести) гр — рыбного бульона 800 (восемьсот) гр — белой морской рыбы. Я взяла тилапию 1 (одна) шт — лука 4 (четыре) шт — помидоров 1 (одна) шт — болгарского перца 7 (семь) зубчиков — чеснока соль морская и черный молотый перец по вкусу 1 (одна) ст. ложка — копченой паприки 1 (одна) ч. ложка — кумина 3 (три) ст. ложки — оливкового масла 1 (одна) ст. ложка — лимонного сока 1 (одна) ст. ложка — сахара петрушка и кинза

Рецепт приготовления: