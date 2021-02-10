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Блюда из рыбы: 10 лучших рецептов из любимой рыбки

Вкусные блюда из рыбы приготовить не сложно. Рыба — несравненно полезная, питательная. Она обладает витаминами А,Е,D, магнием, калием, цинком, фосфором, железом. И это, только известные нам полезные свойства. Мы еще много всего не знаем о рыбе…Блюда из этого ценного продукта, имеют противовоспалительные свойства, они сокращают количество вредных липидов в крови. Обязательно включите ее в свой рацион питания.

Блюда из рыбы: Минтай с морковью и луком (в духовке).

Блюдо получается легким и диетическим.

Блюда из рыбы

Необходимые ингредиенты:

  1. 2 (две) шт — моркови
  2. 800 (восемьсот) гр — минтая
  3. 2 (две) шт — лука
  4. 2 (две) ст. ложки — томатной пасты
  5. 30 (тридцать) мл — растительного масла
  6. 50 (пятьдесят) мл — воды или красного вина
  7. 2 (два) зубчика — чеснока
  8. соль и черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Морковь натрите на корейской терке
  • Лук нарежьте полукольцами
  • И обжарьте их в казане с растительным маслом. Добавьте томатную пасту
  • Три минуты обжаривайте, затем добавьте вино, или же кипяток. С вином получается вкуснее! Посолите, попречите и тушите минуты три. Это наш соус, он готов
  • Рыбу очистите, промойте, обрежьте плавники. Если имеется икра, то ее тоже будем запекать
  • Дно формы смажьте растительным маслом и выложите в нее половину овощей и измельченный чеснок
  • На овощи выложите кусочки рыбы.
    Сверху выложите вторую часть овощей. Накройте форму фольгой и отправьте блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 220 градусов на 45 минут. Подаем с зеленью. На здоровье!

Горбуша по-итальянски.

Прованские травы, лимонный сок, Пармезан придадут нашему вкусному блюду из рыбы незабываемый вкус!

Блюда из рыбы

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 1 (одна) шт — лука
  2. 300 (триста) гр — филе горбуши на коже
  3. лимон по вкусу
  4. 1 (одна) шт — помидоров
  5. специи для рыбы по вкусу
  6. 1 (одна) ч. ложка — прованских трав
  7. 1 (одна) ст. ложка — пармезана
  8. 1 (одна) ст. ложка — лимонного сока
  9. морская соль по вкусу
  10. 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла
  11. 1 (одна) ст. ложка — соевого соуса (это по желанию)
  12. 2 (два) зубчика — чеснока

Рецепт приготовления:

  • Чеснок нарежьте мелко
  • С помидоров снимите кожу и нарежьте ломтиками
  • Лук нарежьте полукольцами
  • Лимон нарежьте тонким кружочком
  • Рыбу очистите, промойте. Посолите морской солью, посыпьте прованскими травами, специями для рыбы, полейте лимонным соком. И оставьте мариноваться минут на 15
  • Фольгу сложите в три слоя. Смажьте ее оливковым маслом и выложите на нее рыбу кожей вниз. Полейте рыбу соевым соусом. Посыпьте чесноком. Сверху уложите лук, лимон, помидор. Посолите, поперчите и сложите фольгу в виде лодочки. И верх оставьте немного открытым. Отправьте рыбу запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут. Через 10 минут достаньте рыбу, посыпьте пармезаном, и снова запекайте, пока сыр не расплавится!

Отличный вариант вкусного блюда из рыбы и для праздничного стола! На здоровье!

Скумбрия, жаренная по-египетски.

Невероятно вкусное и красивое блюдо. Попробуйте вкус рыбы, приготовленной по — восточному! Настоящая сказка! Благодаря пряностям, вкус рыбы преображается, лимонный сок делает мясо упругим и белым. Настоящие гурманы оценят блюдо по достоинству!

Блюда из рыбы

Ингредиенты:

  1. 500 (пятьсот) гр — скумбрии
  2. 2 (две) ст. ложки — муки
  3. 3 (три) ст. ложки — растительного масла
  4. 4 (четыре) шт — ягод можжевельника
  5. 5 (пять) шт — перцев горошком
  6. 4 (четыре) зубчика — чеснока
  7. 1 (одна) ч. ложка — семян тмина
  8. 1 (одна) шт — лимона
  9. соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Выжмите сок лимона
  • Чеснок измельчите
  • Можжевельник, тмин и перец выложите в ступку и разотрите при помощи пестика
  • К сухим пряностям положите чеснок и влейте лимонный сок. Это наш маринад, перемешайте его
  • Рыбу почистите, удалите внутренности, промойте. Посолите. Можно нарезать кусочками, можно оставить цельной
  • Затем залейте маринадом и отправьте мариноваться в холодильник на один час. А если есть возможность, то на ночь
  • Перед жаркой, обваляйте рыбу в муке и обжаривайте на горячей сковороде с растительным маслом. На здоровье!

Филе лосося в сливочно-горчичном соусе.

Вкусное блюдо из рыбы готовится всего минут за десять. В итоге, получаем невероятно аппетитную рыбку. Отличный вариант для праздничного стола. Нежный лосось отлично сочетается с нежным сливочным соусом, и слегка ощутимой пикантной горчицей! Для свежести добавьте лимонную цедру!

Блюда из рыбы

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 2 (две) ст. ложки — зерновой горчицы
  2. 600 (шестьсот) гр — филе лосося
  3. 200 (двести) мл — сливок 35% жирности
  4. соль и черный молотый перец по вкусу
  5. 4 (четыре) ст. ложки — оливкового масла

Рецепт приготовления:

  • Горчицу, сливки, соль и перец перемешайте до однородной массы
  • На сковороде разогрейте оливковое масло и с каждой стороны обжарьте рыбу по три минуты
  • Затем налейте соус в рыбу, и готовьте пару минут

Вот так не сложно и быстро можно приготовить вкусное блюдо из курицы! Его можно отнести к холодным блюдам из рыбы. Лосось невероятно полезен, он содержит омегу 3 и омегу 6. Эти кислоты помогают сосудам быть более крепкими. Рекомендуется хотя бы два раза в неделю употреблять мясо этой рыбы. Включите его в рацион питания и будьте здоровы!

Блюда из рыбы: Треска, запеченная по-гречески.

Скажу так: греки знают толк в рыбе! Думаю, комментарии будут лишними! Просто приготовьте вкусное блюдо из рыбы по этому рецепту, и вы внесете его в список своих самых любимых блюд!

Блюда из рыбы

Необходимые ингредиенты:

  1. 500 (пятьсот) гр — филе трески на коже
  2. пол ч. ложки — сладкой молотой паприки
  3. 1 (одна) ч. ложка — кориандра в зернах
  4. пол ч. ложки — сладкой паприки в хлопьях
  5. 2 (две) шт — веточки тимьяна
  6. 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла
  7. соль по вкусу

Готовим следующим образом:

  • Лимон нарежьте кружочками
  • Три кружочка лимона выложите на дно формы, где будете запекать рыбу
  • Филе трески разрежьте на два кусочка
  • Выложите рыбу в форму поверх лимона
  • Присыпьте ее солью и молотой паприкой
  • Зерна кориандра обжарьте на сухой сковороде две минуты, не более
  • Затем, их нужно растолочь в ступке
  • И посыпать рыбу
  • Я посыпаю хлопьями паприки и поливаю оливковым маслом
  • Ветки тимьяна выложите на рыбу и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 170 градусов на 20 минут. Невероятно вкусное блюдо из рыбы подавайте к столу! Выглядит так празднично, что смело готовьте рыбу в таком виде на любой праздник, мероприятие, свидание! Или просто на семейный ужин!

Семга с картошкой в духовке.

Блюдо получается оригинальным, изысканным. Очень сытным и вкусным. Порадуйте своих домочадцев такой вкуснятиной!

Блюда из рыбы

Ингредиенты:

  1. 600 (шестьсот) гр — картофеля
  2. 500 (пятьсот) гр — семги
  3. 2 (два) зубчика — чеснока
  4. 300 (триста) мл — сливок 25% жирности
  5. 1 (одна) ч. ложка — лимонного сока
  6. соль по вкусу
  7. черный молотый перец по вкусу
  8. укроп
  9. 1 (одна) ст. ложка — растительного масла
  10. щепотка мускатного тертого ореха

Рецепт приготовления:

  • Семгу промойте, удалите кожу, кости. Нарежьте крупными кусочками
  • Затем нарежьте ломтиками толщиной в 7 мм
  • Выложите рыбу в посуду, посолите, поперчите, налейте лимонный сок. Перемешайте
  • Картофель нарежьте кружочками толщиной в 4 мм
  • Выложите картофель в подсоленную холодную воду, доведите до кипения, варите пару минут
  • Готовим заливку. сливочную заливку. В посуду налейте сливки. Посолите и поперчите. Потом добавьте щепотку мускатного ореха
  • Добавьте измельченный чеснок и укроп
  • Форму для запекания смажьте маслом и выложите ингредиенты
  • Залейте заливкой
  •  И отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 40 минут. Скорее отведайте это вкусное блюдо из рыбы! Сливки смягчают вкус рыбы, делая ее еще более нежной и ароматной!

Рыба под маринадом (классический рецепт)

Классика есть классика. Такие блюда на все времена. Вкусное блюдо из рыбы приготовить не сложно, главное следовать всем рекомендациям, и тогда, вы получите именно то, что представляли! К классическим блюдам нет равнодушных, поэтоум смело берите этот замечательный рецепт себе на заметку!

Блюда из рыбы

Необходимые ингредиенты:

  1. 1 (одна) шт — лука
  2. 700 (семьсот) гр — минтая
  3. 1 (одна) шт — моркови
  4. 3 (три) ст. ложки — муки
  5. 100 (сто) мл — растительного масла
  6. 1 (один) стакан — воды
  7. 1 (одна) ст. ложка — томатной пасты
  8. пол ч. ложки — сахара
  9. соль по вкусу
  10. черный молотый перец по вкусу
  11. 1 (одна) шт — лаврового листа
  12. пол ст. ложки — столового уксуса

Рецепт приготовления:

  • Рыбу почистите, удалите внутренности, нарежьте толщиной в два см. Если есть филе, берите филе
  • Рыбу посыпьте солью и перцем. Затем обваляйте в муке
  • Лук нарежьте полукольцами
  • Морковь натрите на крупной терке
  • С обеих сторон обжарьте рыбу на растительном масле. Она должна быть полностью готовой
  • После чего, на растительном масле обжарьте морковь и лук
  • Томатную пасту разведите кипятком. Добавьте ее в сковороду к моркови и луку. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Дайте остыть. После чего налейте в массу уксус и перемешайте
  • В посуду выложите рыбу и маринад слоями. Отправьте рыбу в холодильник на три часа, а лучше на ночь. Так она замаринуется, и будет невероятно арматной и вкусной.

Холодные блюда из рыбы очень популярны. И съедаются они на ура! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! На здоровье!

Горбуша с брокколи, запеченные в сливках.

Отличный ужин на скорую руку. Это вкусное блюдо из рыбы получается нежным, сочным, ароматным и главное, полезным. Если вы переживаете за калории, берите не очень жирные сливки.

Блюда из рыбы

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 1 (один) кг — горбуши
  2. 300 (триста) гр — брокколи
  3. 250 (двести пятьдесят) мл — 10% сливок
  4. полторы ч. ложки — сушеного розмарина
  5. соль и черный молотый перец по вкусу
  6. оливковое масло для смазывания

Рецепт приготовления:

  • Филе или стейки горбуши промойте, посолите, поперчите и посыпьте тимьяном
  • Возьмите форму для запекания и смажьте ее оливковым маслом. Выложите горбушу
  • Брокколи отварите в подсоленной воде. Пару минут будет достаточно. Откиньте брокколи на дуршлаг и затем переложите к рыбе. Залейте все сливками. Если считаете нужным, то посолите. Накройте форму фольгой и отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса

Невероятно красивое блюдо! Аппетитное, сытное. Отличный вариант и для праздничного стола!

Рыбные палочки.

Их можно отнести к холодным блюдам из рыбы, так как палочки вкусны, как в холодном, так и в горячем виде. Приготовьте домашние, и убедитесь, что они ничуть не уступают магазинным. А ведь получаются полезнее!

Блюда из рыбы

Необходимо взять следующие ингредиенты:

  1. 2 (две) шт — яиц
  2. 500 (пятьсот) гр — филе белой рыбы
  3. растительное масло для жарки
  4. 100 (сто) гр — панировочных сухарей
  5. соль и белый молотый перец по вкусу
  6. пол ч. ложки — лимонного сока

Рецепт приготовления:

  • Берите любую белую рыбу. Треска, минтай, тилапия. Нарежьте ее длинными полосками
  • Посолите и посыпьте щепоткой белого молотого перца
  • Полейте на кусочки рыбы лимонный сок и оставьте на десять минут
  • В посуде взбейте яйца и соль
  • Рыбные полоски опустите в яичную массу
  • Затем в панировочные сухари, снова в яйца и снова в сухари
  • Обжаривайте на хорошо разогретом растительном масле до появления золотистой корочки. Получаются палочки хрустящими снаружи и мягкими внутри. Отличный вариант для вечеринки с друзьями, когда собрались выпить немного пива. На гарнир отлично подойдет рис, картофельое пюре, макаронные изделия. На здоровье!

Храйме.

Вкусное блюдо из рыбы ближневосточной кухни. Это белая рыба в остром томатном соусе! Блюдо невероятно насыщенное, ароматное. Я бы сказала для самых заядлых гурманов!

Блюда из рыбы

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 200 (двести) гр — рыбного бульона
  2. 800 (восемьсот) гр — белой морской рыбы. Я взяла тилапию
  3. 1 (одна) шт — лука
  4. 4 (четыре) шт — помидоров
  5. 1 (одна) шт — болгарского перца
  6. 7 (семь) зубчиков — чеснока
  7. соль морская и черный молотый перец по вкусу
  8. 1 (одна) ст. ложка — копченой паприки
  9. 1 (одна) ч. ложка — кумина
  10. 3 (три) ст. ложки — оливкового масла
  11. 1 (одна) ст. ложка — лимонного сока
  12. 1 (одна) ст. ложка — сахара
  13. петрушка и кинза

Рецепт приготовления:

  • Лук нарежьте полукольцами и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета
  • Перец, соль и кумин положите в ступку, туда же пару капель масла, разотрите в кашицу
  • Перец болгарский очистите от семян, нарежьте кубиком
  • Помидоры натрите на терке, снимите с них кожурку
  • На сковороду выложите помидоры, перец, влейте бульон и воду. Пусть кипит минут 10
  • Посолите, добавьте перец, лимонный сок, сахар, острый соус, паприку, и нашу кашицу из ступки. Томите на огне минут десять
  • Поверх соуса выложите рыбу, нарезанную крупными кусками, готовьте еще минут 15. Периодически рыбу поливайте соусом. Готовое блюдо перед подачей посыпьте рубленной зеленью
  • Традиционное храйме принято подавать с кускусом. Многие любят макать хлеб в этот густой пикантный соус. Поэтому, можно сделать немного больше соуса, и подавать в отдельной посуде, для гостей или домочадцев, для тех, кто оценит этот изысканный вкус! На здоровье!

 

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