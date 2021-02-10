Блюда из рыбы: 10 лучших рецептов из любимой рыбки

Вкусные блюда из рыбы приготовить не сложно. Рыба — несравненно полезная, питательная. Она обладает витаминами А,Е,D, магнием, калием, цинком, фосфором, железом. И это, только известные нам полезные свойства. Мы еще много всего не знаем о рыбе…Блюда из этого ценного продукта, имеют противовоспалительные свойства, они сокращают количество вредных липидов в крови. Обязательно включите ее в свой рацион питания.
Блюда из рыбы: Минтай с морковью и луком (в духовке).
Блюдо получается легким и диетическим.
Необходимые ингредиенты:
- 2 (две) шт — моркови
- 800 (восемьсот) гр — минтая
- 2 (две) шт — лука
- 2 (две) ст. ложки — томатной пасты
- 30 (тридцать) мл — растительного масла
- 50 (пятьдесят) мл — воды или красного вина
- 2 (два) зубчика — чеснока
- соль и черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Морковь натрите на корейской терке
- Лук нарежьте полукольцами
- И обжарьте их в казане с растительным маслом. Добавьте томатную пасту
- Три минуты обжаривайте, затем добавьте вино, или же кипяток. С вином получается вкуснее! Посолите, попречите и тушите минуты три. Это наш соус, он готов
- Рыбу очистите, промойте, обрежьте плавники. Если имеется икра, то ее тоже будем запекать
- Дно формы смажьте растительным маслом и выложите в нее половину овощей и измельченный чеснок
- На овощи выложите кусочки рыбы. Сверху выложите вторую часть овощей. Накройте форму фольгой и отправьте блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 220 градусов на 45 минут. Подаем с зеленью. На здоровье!
Горбуша по-итальянски.
Прованские травы, лимонный сок, Пармезан придадут нашему вкусному блюду из рыбы незабываемый вкус!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 1 (одна) шт — лука
- 300 (триста) гр — филе горбуши на коже
- лимон по вкусу
- 1 (одна) шт — помидоров
- специи для рыбы по вкусу
- 1 (одна) ч. ложка — прованских трав
- 1 (одна) ст. ложка — пармезана
- 1 (одна) ст. ложка — лимонного сока
- морская соль по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла
- 1 (одна) ст. ложка — соевого соуса (это по желанию)
- 2 (два) зубчика — чеснока
Рецепт приготовления:
- Чеснок нарежьте мелко
- С помидоров снимите кожу и нарежьте ломтиками
- Лук нарежьте полукольцами
- Лимон нарежьте тонким кружочком
- Рыбу очистите, промойте. Посолите морской солью, посыпьте прованскими травами, специями для рыбы, полейте лимонным соком. И оставьте мариноваться минут на 15
- Фольгу сложите в три слоя. Смажьте ее оливковым маслом и выложите на нее рыбу кожей вниз. Полейте рыбу соевым соусом. Посыпьте чесноком. Сверху уложите лук, лимон, помидор. Посолите, поперчите и сложите фольгу в виде лодочки. И верх оставьте немного открытым. Отправьте рыбу запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут. Через 10 минут достаньте рыбу, посыпьте пармезаном, и снова запекайте, пока сыр не расплавится!
Отличный вариант вкусного блюда из рыбы и для праздничного стола! На здоровье!
Скумбрия, жаренная по-египетски.
Невероятно вкусное и красивое блюдо. Попробуйте вкус рыбы, приготовленной по — восточному! Настоящая сказка! Благодаря пряностям, вкус рыбы преображается, лимонный сок делает мясо упругим и белым. Настоящие гурманы оценят блюдо по достоинству!
Ингредиенты:
- 500 (пятьсот) гр — скумбрии
- 2 (две) ст. ложки — муки
- 3 (три) ст. ложки — растительного масла
- 4 (четыре) шт — ягод можжевельника
- 5 (пять) шт — перцев горошком
- 4 (четыре) зубчика — чеснока
- 1 (одна) ч. ложка — семян тмина
- 1 (одна) шт — лимона
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Выжмите сок лимона
- Чеснок измельчите
- Можжевельник, тмин и перец выложите в ступку и разотрите при помощи пестика
- К сухим пряностям положите чеснок и влейте лимонный сок. Это наш маринад, перемешайте его
- Рыбу почистите, удалите внутренности, промойте. Посолите. Можно нарезать кусочками, можно оставить цельной
- Затем залейте маринадом и отправьте мариноваться в холодильник на один час. А если есть возможность, то на ночь
- Перед жаркой, обваляйте рыбу в муке и обжаривайте на горячей сковороде с растительным маслом. На здоровье!
Филе лосося в сливочно-горчичном соусе.
Вкусное блюдо из рыбы готовится всего минут за десять. В итоге, получаем невероятно аппетитную рыбку. Отличный вариант для праздничного стола. Нежный лосось отлично сочетается с нежным сливочным соусом, и слегка ощутимой пикантной горчицей! Для свежести добавьте лимонную цедру!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 2 (две) ст. ложки — зерновой горчицы
- 600 (шестьсот) гр — филе лосося
- 200 (двести) мл — сливок 35% жирности
- соль и черный молотый перец по вкусу
- 4 (четыре) ст. ложки — оливкового масла
Рецепт приготовления:
- Горчицу, сливки, соль и перец перемешайте до однородной массы
- На сковороде разогрейте оливковое масло и с каждой стороны обжарьте рыбу по три минуты
- Затем налейте соус в рыбу, и готовьте пару минут
Вот так не сложно и быстро можно приготовить вкусное блюдо из курицы! Его можно отнести к холодным блюдам из рыбы. Лосось невероятно полезен, он содержит омегу 3 и омегу 6. Эти кислоты помогают сосудам быть более крепкими. Рекомендуется хотя бы два раза в неделю употреблять мясо этой рыбы. Включите его в рацион питания и будьте здоровы!
Блюда из рыбы: Треска, запеченная по-гречески.
Скажу так: греки знают толк в рыбе! Думаю, комментарии будут лишними! Просто приготовьте вкусное блюдо из рыбы по этому рецепту, и вы внесете его в список своих самых любимых блюд!
Необходимые ингредиенты:
- 500 (пятьсот) гр — филе трески на коже
- пол ч. ложки — сладкой молотой паприки
- 1 (одна) ч. ложка — кориандра в зернах
- пол ч. ложки — сладкой паприки в хлопьях
- 2 (две) шт — веточки тимьяна
- 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла
- соль по вкусу
Готовим следующим образом:
- Лимон нарежьте кружочками
- Три кружочка лимона выложите на дно формы, где будете запекать рыбу
- Филе трески разрежьте на два кусочка
- Выложите рыбу в форму поверх лимона
- Присыпьте ее солью и молотой паприкой
- Зерна кориандра обжарьте на сухой сковороде две минуты, не более
- Затем, их нужно растолочь в ступке
- И посыпать рыбу
- Я посыпаю хлопьями паприки и поливаю оливковым маслом
- Ветки тимьяна выложите на рыбу и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 170 градусов на 20 минут. Невероятно вкусное блюдо из рыбы подавайте к столу! Выглядит так празднично, что смело готовьте рыбу в таком виде на любой праздник, мероприятие, свидание! Или просто на семейный ужин!
Семга с картошкой в духовке.
Блюдо получается оригинальным, изысканным. Очень сытным и вкусным. Порадуйте своих домочадцев такой вкуснятиной!
Ингредиенты:
- 600 (шестьсот) гр — картофеля
- 500 (пятьсот) гр — семги
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 300 (триста) мл — сливок 25% жирности
- 1 (одна) ч. ложка — лимонного сока
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- укроп
- 1 (одна) ст. ложка — растительного масла
- щепотка мускатного тертого ореха
Рецепт приготовления:
- Семгу промойте, удалите кожу, кости. Нарежьте крупными кусочками
- Затем нарежьте ломтиками толщиной в 7 мм
- Выложите рыбу в посуду, посолите, поперчите, налейте лимонный сок. Перемешайте
- Картофель нарежьте кружочками толщиной в 4 мм
- Выложите картофель в подсоленную холодную воду, доведите до кипения, варите пару минут
- Готовим заливку. сливочную заливку. В посуду налейте сливки. Посолите и поперчите. Потом добавьте щепотку мускатного ореха
- Добавьте измельченный чеснок и укроп
- Форму для запекания смажьте маслом и выложите ингредиенты
- Залейте заливкой
- И отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 40 минут. Скорее отведайте это вкусное блюдо из рыбы! Сливки смягчают вкус рыбы, делая ее еще более нежной и ароматной!
Рыба под маринадом (классический рецепт)
Классика есть классика. Такие блюда на все времена. Вкусное блюдо из рыбы приготовить не сложно, главное следовать всем рекомендациям, и тогда, вы получите именно то, что представляли! К классическим блюдам нет равнодушных, поэтоум смело берите этот замечательный рецепт себе на заметку!
Необходимые ингредиенты:
- 1 (одна) шт — лука
- 700 (семьсот) гр — минтая
- 1 (одна) шт — моркови
- 3 (три) ст. ложки — муки
- 100 (сто) мл — растительного масла
- 1 (один) стакан — воды
- 1 (одна) ст. ложка — томатной пасты
- пол ч. ложки — сахара
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 1 (одна) шт — лаврового листа
- пол ст. ложки — столового уксуса
Рецепт приготовления:
- Рыбу почистите, удалите внутренности, нарежьте толщиной в два см. Если есть филе, берите филе
- Рыбу посыпьте солью и перцем. Затем обваляйте в муке
- Лук нарежьте полукольцами
- Морковь натрите на крупной терке
- С обеих сторон обжарьте рыбу на растительном масле. Она должна быть полностью готовой
- После чего, на растительном масле обжарьте морковь и лук
- Томатную пасту разведите кипятком. Добавьте ее в сковороду к моркови и луку. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Дайте остыть. После чего налейте в массу уксус и перемешайте
- В посуду выложите рыбу и маринад слоями. Отправьте рыбу в холодильник на три часа, а лучше на ночь. Так она замаринуется, и будет невероятно арматной и вкусной.
Холодные блюда из рыбы очень популярны. И съедаются они на ура! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! На здоровье!
Горбуша с брокколи, запеченные в сливках.
Отличный ужин на скорую руку. Это вкусное блюдо из рыбы получается нежным, сочным, ароматным и главное, полезным. Если вы переживаете за калории, берите не очень жирные сливки.
Подготовим следующие ингредиенты:
- 1 (один) кг — горбуши
- 300 (триста) гр — брокколи
- 250 (двести пятьдесят) мл — 10% сливок
- полторы ч. ложки — сушеного розмарина
- соль и черный молотый перец по вкусу
- оливковое масло для смазывания
Рецепт приготовления:
- Филе или стейки горбуши промойте, посолите, поперчите и посыпьте тимьяном
- Возьмите форму для запекания и смажьте ее оливковым маслом. Выложите горбушу
- Брокколи отварите в подсоленной воде. Пару минут будет достаточно. Откиньте брокколи на дуршлаг и затем переложите к рыбе. Залейте все сливками. Если считаете нужным, то посолите. Накройте форму фольгой и отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса
Невероятно красивое блюдо! Аппетитное, сытное. Отличный вариант и для праздничного стола!
Рыбные палочки.
Их можно отнести к холодным блюдам из рыбы, так как палочки вкусны, как в холодном, так и в горячем виде. Приготовьте домашние, и убедитесь, что они ничуть не уступают магазинным. А ведь получаются полезнее!
Необходимо взять следующие ингредиенты:
- 2 (две) шт — яиц
- 500 (пятьсот) гр — филе белой рыбы
- растительное масло для жарки
- 100 (сто) гр — панировочных сухарей
- соль и белый молотый перец по вкусу
- пол ч. ложки — лимонного сока
Рецепт приготовления:
- Берите любую белую рыбу. Треска, минтай, тилапия. Нарежьте ее длинными полосками
- Посолите и посыпьте щепоткой белого молотого перца
- Полейте на кусочки рыбы лимонный сок и оставьте на десять минут
- В посуде взбейте яйца и соль
- Рыбные полоски опустите в яичную массу
- Затем в панировочные сухари, снова в яйца и снова в сухари
- Обжаривайте на хорошо разогретом растительном масле до появления золотистой корочки. Получаются палочки хрустящими снаружи и мягкими внутри. Отличный вариант для вечеринки с друзьями, когда собрались выпить немного пива. На гарнир отлично подойдет рис, картофельое пюре, макаронные изделия. На здоровье!
Храйме.
Вкусное блюдо из рыбы ближневосточной кухни. Это белая рыба в остром томатном соусе! Блюдо невероятно насыщенное, ароматное. Я бы сказала для самых заядлых гурманов!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 200 (двести) гр — рыбного бульона
- 800 (восемьсот) гр — белой морской рыбы. Я взяла тилапию
- 1 (одна) шт — лука
- 4 (четыре) шт — помидоров
- 1 (одна) шт — болгарского перца
- 7 (семь) зубчиков — чеснока
- соль морская и черный молотый перец по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка — копченой паприки
- 1 (одна) ч. ложка — кумина
- 3 (три) ст. ложки — оливкового масла
- 1 (одна) ст. ложка — лимонного сока
- 1 (одна) ст. ложка — сахара
- петрушка и кинза
Рецепт приготовления:
- Лук нарежьте полукольцами и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета
- Перец, соль и кумин положите в ступку, туда же пару капель масла, разотрите в кашицу
- Перец болгарский очистите от семян, нарежьте кубиком
- Помидоры натрите на терке, снимите с них кожурку
- На сковороду выложите помидоры, перец, влейте бульон и воду. Пусть кипит минут 10
- Посолите, добавьте перец, лимонный сок, сахар, острый соус, паприку, и нашу кашицу из ступки. Томите на огне минут десять
- Поверх соуса выложите рыбу, нарезанную крупными кусками, готовьте еще минут 15. Периодически рыбу поливайте соусом. Готовое блюдо перед подачей посыпьте рубленной зеленью
- Традиционное храйме принято подавать с кускусом. Многие любят макать хлеб в этот густой пикантный соус. Поэтому, можно сделать немного больше соуса, и подавать в отдельной посуде, для гостей или домочадцев, для тех, кто оценит этот изысканный вкус! На здоровье!
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