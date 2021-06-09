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Хрустящее печень Сахарные колечки. Нежное лакомство к чаю

Хрустящее печень Сахарные колечки — настоящее лакомство к утреннему чаю.

Хрустящее печень Сахарные колечки: ингредиенты

Хрустящее печень Сахарные колечки

  1. Кефир — 70 мл. (семьдесят миллилитров)
  2. Мука — 200-250 гр. (двести-двести пятьдесят грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Сахар — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  6. Щепотка соли

Способ приготовления:

  • Взбейте яйцо с помощью венчика, добавьте сахар и соль (немного сахара оставьте для посыпки колечек) и перемешайте.
  • Влейте кефир, добавьте разрыхлитель и муку.
  • Руками замесите тесто.
  • Готовое тесто раскатайте в пласт. Выдавите кружочки, сначала больше по размеру, а затем в них — меньшие.
  • Колечки выложите на противень, сверху посыпьте сахаром.
  • Выпекайте в течение 5 минут при 190 градусах.

Хрустящее печень Сахарные колечки понравятся Вашим деткам.

Хрустящее печень Сахарные колечки. Нежное лакомство к чаю 2

Пеките на здоровье!

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