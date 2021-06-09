Хрустящее печень Сахарные колечки. Нежное лакомство к чаю

Хрустящее печень Сахарные колечки — настоящее лакомство к утреннему чаю.
Хрустящее печень Сахарные колечки: ингредиенты
- Кефир — 70 мл. (семьдесят миллилитров)
- Мука — 200-250 гр. (двести-двести пятьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сахар — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Взбейте яйцо с помощью венчика, добавьте сахар и соль (немного сахара оставьте для посыпки колечек) и перемешайте.
- Влейте кефир, добавьте разрыхлитель и муку.
- Руками замесите тесто.
- Готовое тесто раскатайте в пласт. Выдавите кружочки, сначала больше по размеру, а затем в них — меньшие.
- Колечки выложите на противень, сверху посыпьте сахаром.
- Выпекайте в течение 5 минут при 190 градусах.
Хрустящее печень Сахарные колечки понравятся Вашим деткам.
Пеките на здоровье!
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