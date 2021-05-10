Сырный суп с картофелем. Сытное первое блюдо, которое понравится всем

Сырный суп с картофелем получается очень наваристым и сытным. Это аппетитное блюдо из простых ингредиентов Вам непременно понравится.
Сырный суп с картофелем: ингредиенты
- Картофель — 480 гр. (четыреста восемьдесят грамм)
- Шампиньоны — 300 гр. (триста грамм)
- Морковь — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Сыр плавленый — 2 шт. (две штуки)
- Лук репчатый — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Вода — 1200 мл. (тысяча двести миллилитров)
- Масло подсолнечное — по вкусу
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Очистите картофель и нарежьте кубиками. Затем опустите картофель в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Посолите и варите ещё 15 минут.
- Приготовьте зажарку, для этого репчатый лук почитите и мелко нарежьте. На крупной тёрке натрите морковь, вымойте и очистите шампиньоны, нарежьте их тонкими пластинами.
- Обжарьте эти ингредиенты в разогретой с небольшим количеством масла сковороде. После приготовления зажарку отправьте в кастрюлю и доведите до кипения.
- Плавленые сырки натрите на крупной тёрке, отправьте в суп и варите ещё 7 минут. необходимо, чтобы сырки полностью растворились.
Сырный суп с картофелем можно подавать к столу.
Готовьте на здоровье!
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