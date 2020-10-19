Когда хочется сразу много хачапури – я делаю так. Оригинальный рецепт

Сегодня хочу предложить вам оригинальный рецепт пирога – хачапури. Его получается достаточно много, с ним нет столько хлопот как с классическими хачапури, а вкусно просто неимоверно. Рекомендую смешать не просто сыр с творогом, а еще добавить фету, много зелени.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 300 г;
- соль щепотка;
- яйцо, 1 шт;
- сахар, 1 чл;
- мука, около 500 г;
- сода, 0.5 ч.л;
- растительное масло, 30 г;
- творог, фета и обычный сыр по 200 г;
- укроп, хороший пучок, соль.
Процесс приготовления
Продукты, особенно кефир, должны быть комнатной температуры.
Кефир смешиваем с солью, сахаром, яйцом и перемешиваем массу венчиком.
Просеянную муку смешиваем с содой ил разрыхлителем, но его берем целую чайную ложку.
Высыпаем муку в жидкую основу, немного вымешиваем лопаткой, вливаем растительное масло и вымешиваем тесто руками.
Совет: может вам потребуется чуть больше муки, буквально на пару ложек.
Накрываем тесто и оставляем на 15 минут.
Для начинки смешиваем творог с фетой и разминаем вилкой.
Сыр твердый трем на терке и смешиваем с фетой и творогом, яйцом, зеленью, перемешиваем.
Совет: с количеством продуктов для начинки вы можете поступать по желанию – что-то добавить больше, что-то меньше, что-то заменить.
Тесто делим на 8 частей и скатываем в колобки, накрываем полотенцем.
Берем по колобку и раскатываем в тонкую лепешку.
Обжариваем на сухой сковороде или просто смазываем сковороду маслом и обжариваем на среднем огне с двух сторон.
Включаем духовку на 180 градусов.
В форму для запекания выкладываем коржи, смазывая их начинкой. Верхнюю лепешку не смазываем.
Запекаем 15 – 20 минут и можно включить на пару минут верхний гриль, чтобы получилась хрустящая корочка.
Режем на порции и подаем к столу. Можно верх полить растопленным сливочным маслом.
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