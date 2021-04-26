Куриное филе под шубой в духовке. Сочное, ароматное блюдо с любимым куриным мясом

Куриное филе под шубой в духовке получится очень нежным и ароматным.
Куриное филе под шубой в духовке: ингредиенты
- Филе куриное — 600 г. (шестьсот грамм)
- Отварные яйца — 3 шт. (три штуки)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Помидор — (одна штука)
- Сыр — 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Масло растительное — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чеснок — два-три зубчика
- Паприка, перец, травы — по одной чайной ложке
- Соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Промыть мясо и просушить бумажным полотенцем. Разрезать на тонкие длинные полоски и отбить.
- Посыпать, перцем, солью, травами, паприкой и другими специями, смазать маслом и тщательно растереть.
- Мариновать мясо в течении 20 минут.
- Лук порезать полукольцами, помидоры на мелкие кусочки. Всё смешать с мелко нарезанной зеленью и перемешать.
- Следом добавить тёртые яйца и измельчённый чеснок. Также добавить тёртый сыр.
- Вымесить массу.
- На противень, смазанный маслом, выложить мясо, сверху — смесь из овощей, яиц и сыра. Посыпать тёртым сыром.
- Запекать около 20 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.
Куриное филе под шубой в духовке готово.
Приятного Вам аппетита!
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