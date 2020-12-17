В гостях подали на стол вкусное немецкое блюдо из картошки, я раньше так не готовил. Теперь готовлю для семьи на каждый праздник

Картофельный рулет с грибами и зеленью – это не только очень ароматно, аппетитно и вкусно, но и красиво. Очень советую вам попробовать его сделать и вы точно не пожалеете. Готовка самая простая и не долгая, зато результат изумительный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 6 шт;

яйца, 3 шт;

грибы, 400 г;

мука, 3 ст,л;

лук, 1 шт;

зелень, хороший пучок любой по вкусу;

соль, перец, специи;

сыр творожный или по вкусу, 200 г.

Процесс приготовления

Картофель берите крупный. Натираем его на крупной терке, солим, перемешиваем и оставляем на 5 минут, чтобы масса пустила сок.

Отжимаем сок из картофеля.

Картофельную массу смешиваем с желтками, мукой.

Белки хорошо взбиваем при помощи миксера до пышной и густой массы и добавляем в картофель, перемешиваем.

Теперь добавляем соль, перец и любые специи по вашему вкусу.

Противень застилаем пергаментом, смазываем его растительным маслом и равномерным слоем выкладываем картофельную массу.

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем около 40 – 45 минут.

Шампиньоны режем кусочками и обжариваем до испарения жидкости на сухой сковороде.

Добавляем лук, порезанный кубиком, немного растительного масла и жарим все до готовности.

Солим немного по вкусу.

Картофельный корж остужаем, смазываем творожным сыром (можно просто потереть твердый сыр на крупной терке и посыпать).

Выкладываем грибы равномерным слоем, посыпаем рубленой зеленью.

Сворачиваем плотный рулет и оставляем его пропитываться около 1 часа.

Режем на порционные кусочки, выкладываем на блюдо, посыпаем мелко рубленым чесноком и зеленью (это по желанию) и подаем к столу.