В гостях подали на стол вкусное немецкое блюдо из картошки, я раньше так не готовил. Теперь готовлю для семьи на каждый праздник

Картофельный рулет с грибами и зеленью – это не только очень ароматно, аппетитно и вкусно, но и красиво. Очень советую вам попробовать его сделать и вы точно не пожалеете. Готовка самая простая и не долгая, зато результат изумительный.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 6 шт;
- яйца, 3 шт;
- грибы, 400 г;
- мука, 3 ст,л;
- лук, 1 шт;
- зелень, хороший пучок любой по вкусу;
- соль, перец, специи;
- сыр творожный или по вкусу, 200 г.
Процесс приготовления
Картофель берите крупный. Натираем его на крупной терке, солим, перемешиваем и оставляем на 5 минут, чтобы масса пустила сок.
Отжимаем сок из картофеля.
Картофельную массу смешиваем с желтками, мукой.
Белки хорошо взбиваем при помощи миксера до пышной и густой массы и добавляем в картофель, перемешиваем.
Теперь добавляем соль, перец и любые специи по вашему вкусу.
Противень застилаем пергаментом, смазываем его растительным маслом и равномерным слоем выкладываем картофельную массу.
Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем около 40 – 45 минут.
Шампиньоны режем кусочками и обжариваем до испарения жидкости на сухой сковороде.
Добавляем лук, порезанный кубиком, немного растительного масла и жарим все до готовности.
Солим немного по вкусу.
Картофельный корж остужаем, смазываем творожным сыром (можно просто потереть твердый сыр на крупной терке и посыпать).
Выкладываем грибы равномерным слоем, посыпаем рубленой зеленью.
Сворачиваем плотный рулет и оставляем его пропитываться около 1 часа.
Режем на порционные кусочки, выкладываем на блюдо, посыпаем мелко рубленым чесноком и зеленью (это по желанию) и подаем к столу.
Свежие комментарии