Муж был в восторге! Просто божественный салат «Осень».

Осень – это время сбора урожая овощей и не только. Многие сейчас заняты тем, что маринуют грибы. Хочу предложить вам рецепт чудесного салата с маринованными опятами, куриным мясом, сыром и маринованными огурчиками. Получается очень вкусно и сытно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 250 г;
- опята маринованные, 200 г;
- яйца, 5 шт;
- кукуруза консервированная, 250 г;
- огурцы маринованные, 250 г;
- лук, 1 шт;
- майонез, 100 г;
- паприка, половина ч.л;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Солим, перчим и смазываем специями по своему вкусу. Маринуем около 1 часа, хотя можно и дольше.
Отвариваем яйца, остужаем и режем кубиком.
Сыр также режем кубиком.
Лук режем мелким кубиком и обжариваем на небольшом количестве растительного масла. Жарим 3 – 4 минуты и добавляем опята, перемешиваем и обжариваем еще 10 минут. Остужаем.
Мясо обжариваем до готовности, выкладываем на бумажные полотенца, остужаем и режем мелкими кусочками.
Огурцы режем кусочками.
Смешиваем все продукты в салатнике, заправляем майонезом, перемешиваем и продуем – если необходимо, добавляем соль и перец.
Салат настаивать нет необходимости, просто можете немного охладить в холодильнике и подавать к столу.
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