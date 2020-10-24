Муж был в восторге! Просто божественный салат «Осень».

Осень – это время сбора урожая овощей и не только. Многие сейчас заняты тем, что маринуют грибы. Хочу предложить вам рецепт чудесного салата с маринованными опятами, куриным мясом, сыром и маринованными огурчиками. Получается очень вкусно и сытно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 250 г;

опята маринованные, 200 г;

яйца, 5 шт;

кукуруза консервированная, 250 г;

огурцы маринованные, 250 г;

лук, 1 шт;

майонез, 100 г;

паприка, половина ч.л;

соль, перец.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Солим, перчим и смазываем специями по своему вкусу. Маринуем около 1 часа, хотя можно и дольше.

Отвариваем яйца, остужаем и режем кубиком.

Сыр также режем кубиком.

Лук режем мелким кубиком и обжариваем на небольшом количестве растительного масла. Жарим 3 – 4 минуты и добавляем опята, перемешиваем и обжариваем еще 10 минут. Остужаем.

Мясо обжариваем до готовности, выкладываем на бумажные полотенца, остужаем и режем мелкими кусочками.

Огурцы режем кусочками.

Смешиваем все продукты в салатнике, заправляем майонезом, перемешиваем и продуем – если необходимо, добавляем соль и перец.

Салат настаивать нет необходимости, просто можете немного охладить в холодильнике и подавать к столу.