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Винегрет с сельдью. Оригинальный вариант приготовления любимого салата

Винегрет с сельдью — отличный вариант салата для праздничного стола.

Винегрет с сельдью: ингредиенты

Винегрет с сельдью

  1. Картошка – 300 г. (триста грамм)
  2. Сладкая свекла – 2 шт. (две штуки)
  3. Слабосолёная селёдка – 1 шт. (одна штука)
  4. Горчица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  5. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  6. Уксус – 2 ч. л. (две чайных ложки)
  7. Белая луковица – 1 шт. (одна штука)
  8. Каперсы – 1 с. л. (одна столовая ложка)
  9. Растительное масло – 1,5 ч. л. (полторы чайных ложки)
  10. Свежий эстрагон – 2 в. (две веточки)
  11. Свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  • Вымойте картофель и свеклу, не очищая. Поставьте вариться до мягкости в разной посуде.
  • После достаньте, остудите и очистите от шкурок.
  • На другой конфорке, параллельно с овощами вкрутую отварите яйца.
  • Остудите в ёмкости с холодной водой и снимите скорлупки.
  • Почистите и выпотрошите селёдку, снимите с хребтовой кости филе, выньте маленькие косточки, если остались. Рыбку нарежьте кубиками и сбрызните столовым уксусом.
  • Нашинкуйте такими же кубиками, что и рыбу, репчатый лучок, варёную свеклу, картофель.
  • Из яиц выньте желтки и разотрите их в небольшой тарелочке с горчицей и подсолнечным маслом – чтобы получился гладкий соус. Поперчите.
  • Отправьте в салатник кубики овощей и селёдки, после каперсы, яично-горчичный соус и порезанный эстрагон.
    Перемешайте.

Винегрет с сельдью — очень красивый и вкусный.

Винегрет с сельдью. Оригинальный вариант приготовления любимого салата 2

Приятного аппетита!

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