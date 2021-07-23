Винегрет с сельдью. Оригинальный вариант приготовления любимого салата

Винегрет с сельдью — отличный вариант салата для праздничного стола.
Винегрет с сельдью: ингредиенты
- Картошка – 300 г. (триста грамм)
- Сладкая свекла – 2 шт. (две штуки)
- Слабосолёная селёдка – 1 шт. (одна штука)
- Горчица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Уксус – 2 ч. л. (две чайных ложки)
- Белая луковица – 1 шт. (одна штука)
- Каперсы – 1 с. л. (одна столовая ложка)
- Растительное масло – 1,5 ч. л. (полторы чайных ложки)
- Свежий эстрагон – 2 в. (две веточки)
- Свежемолотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Вымойте картофель и свеклу, не очищая. Поставьте вариться до мягкости в разной посуде.
- После достаньте, остудите и очистите от шкурок.
- На другой конфорке, параллельно с овощами вкрутую отварите яйца.
- Остудите в ёмкости с холодной водой и снимите скорлупки.
- Почистите и выпотрошите селёдку, снимите с хребтовой кости филе, выньте маленькие косточки, если остались. Рыбку нарежьте кубиками и сбрызните столовым уксусом.
- Нашинкуйте такими же кубиками, что и рыбу, репчатый лучок, варёную свеклу, картофель.
- Из яиц выньте желтки и разотрите их в небольшой тарелочке с горчицей и подсолнечным маслом – чтобы получился гладкий соус. Поперчите.
- Отправьте в салатник кубики овощей и селёдки, после каперсы, яично-горчичный соус и порезанный эстрагон. Перемешайте.
Винегрет с сельдью — очень красивый и вкусный.
Приятного аппетита!
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