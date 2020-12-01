Курицей и плавленым сыром! Приготовим на завтрак или на перекус очень быстрые рулетики из лаваша с курицей и плавленым сыром.
Курицей и плавленым сыром: ингредиенты
- четыреста грамм куриного филе
- двести грамм плавленого сыра
- три листа лаваша
- четыре столовые ложки сметаны или майонеза
- две щепотки соли
- щепотка перца
- несколько веточек укропа и кинзы
- две столовые ложки растительного масла
Курицей и плавленым сыром: как готовить
Начать надо с курицы:
- Куриное филе хорошо помыть, залить подсоленной водой и отварить до готовности.
- Сваренное куриное мясо разрезать на средние кусочки и отправить в блендер. Блендером измельчить.
- Измельченную массу выложить в глубокую миску.
- Зелень помыть, просушить и мелко нарубить. Добавить к курице.
- Добавить сметану и плавленый сыр. Аккуратно все перемешать.
- Посолить, поперчить и вновь перемешать.
А теперь надо приступить к подготовке рулетиков из лаваша:
- Полученную однородную куриную массу разделить пополам.
- Разложить лист лаваша на рабочей поверхности и равномерно смазать его половиной этой массы. При помощи кисточки равномерно распределяем ее по поверхности лаваша.
- Второй лист лаваша положить на первый и тоже равномерно смазать оставшейся куриной массой.
- Все покрыть третьим листом лаваша и скрутить по длине в плотный рулет.
- Рулет положить в полиэтиленовый пакет минут на двадцать, чтобы лаваш хорошенечко пропитался.
- По истечении необходимого времени достать рулет и разрезать на шайбочки, толщиной в два пальца.
- По партиям выложить их на сковороду с предварительно разогретым растительным маслом. Обжаривать с двух сторон на среднем огне.
Все, наши рулетики готовы. Положите их на плоскую красивую тарелочку и подайте к столу.
Курицей и плавленым сыром: готов
Ай, какая красота, а аромат – просто чудо! Быстро хватайте, пока не поздно!
Рулетики из лаваша с курицей и плавленым сыром: готовятся быстро, съедаются еще быстрее - На Кухне
Курицей и плавленым сыром! Приготовим на завтрак или на перекус очень быстрые рулетики из лаваша с курицей и плавленым сыром.
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