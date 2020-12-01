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Рулетики из лаваша с курицей и плавленым сыром: готовятся быстро, съедаются еще быстрее

Курицей и плавленым сыром! Приготовим на завтрак или на перекус очень быстрые рулетики из лаваша с курицей и плавленым сыром.

Курицей и плавленым сыром: ингредиенты

  • четыреста грамм куриного филе
  • двести грамм плавленого сыра
  • три листа лаваша
  • четыре столовые ложки сметаны или майонеза
  • две щепотки соли
  • щепотка перца
  • несколько веточек укропа и кинзы
  • две столовые ложки растительного масла

Курицей и плавленым сыром: как готовить

Курицей и плавленым сыром

Начать надо с курицы:

  • Куриное филе хорошо помыть, залить подсоленной водой и отварить до готовности.
  • Сваренное куриное мясо разрезать на средние кусочки и отправить в блендер. Блендером измельчить.
  • Измельченную массу выложить в глубокую миску.
  • Зелень помыть, просушить и мелко нарубить. Добавить к курице.
  • Добавить сметану и плавленый сыр. Аккуратно все перемешать.
  • Посолить, поперчить и вновь перемешать.

А теперь надо приступить к подготовке рулетиков из лаваша:

  • Полученную однородную куриную массу разделить пополам.
  • Разложить лист лаваша на рабочей поверхности и равномерно смазать его половиной этой массы. При помощи кисточки равномерно распределяем ее по поверхности лаваша.
  • Второй лист лаваша положить на первый и тоже равномерно смазать оставшейся куриной массой.

Рулетики из лаваша с курицей и плавленым сыром: готовятся быстро, съедаются еще быстрее

  • Все покрыть третьим листом лаваша и скрутить по длине в плотный рулет.
  • Рулет положить в полиэтиленовый пакет минут на двадцать, чтобы лаваш хорошенечко пропитался.
  • По истечении необходимого времени достать рулет и разрезать на шайбочки, толщиной в два пальца.
  • По партиям выложить их на сковороду с предварительно разогретым растительным маслом. Обжаривать с двух сторон на среднем огне.

Рулетики из лаваша с курицей и плавленым сыром: готовятся быстро, съедаются еще быстрее

Все, наши рулетики готовы. Положите их на плоскую красивую тарелочку и подайте к столу.

Курицей и плавленым сыром: готов

Ай, какая красота, а аромат – просто чудо! Быстро хватайте, пока не поздно!

 

Рулетики из лаваша с курицей и плавленым сыром: готовятся быстро, съедаются еще быстрее - На Кухне

Курицей и плавленым сыром! Приготовим на завтрак или на перекус очень быстрые рулетики из лаваша с курицей и плавленым сыром.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

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