Рулетики из лаваша с курицей и плавленым сыром: готовятся быстро, съедаются еще быстрее

Курицей и плавленым сыром! Приготовим на завтрак или на перекус очень быстрые рулетики из лаваша с курицей и плавленым сыром.

Курицей и плавленым сыром: ингредиенты

четыреста грамм куриного филе

двести грамм плавленого сыра

три листа лаваша

четыре столовые ложки сметаны или майонеза

две щепотки соли

щепотка перца

несколько веточек укропа и кинзы

две столовые ложки растительного масла

Курицей и плавленым сыром: как готовить

Начать надо с курицы:

Куриное филе хорошо помыть, залить подсоленной водой и отварить до готовности.

Сваренное куриное мясо разрезать на средние кусочки и отправить в блендер. Блендером измельчить.

Измельченную массу выложить в глубокую миску.

Зелень помыть, просушить и мелко нарубить. Добавить к курице.

Добавить сметану и плавленый сыр. Аккуратно все перемешать.

Посолить, поперчить и вновь перемешать.

А теперь надо приступить к подготовке рулетиков из лаваша:

Полученную однородную куриную массу разделить пополам.

Разложить лист лаваша на рабочей поверхности и равномерно смазать его половиной этой массы. При помощи кисточки равномерно распределяем ее по поверхности лаваша.

Второй лист лаваша положить на первый и тоже равномерно смазать оставшейся куриной массой.

Все покрыть третьим листом лаваша и скрутить по длине в плотный рулет.

Рулет положить в полиэтиленовый пакет минут на двадцать, чтобы лаваш хорошенечко пропитался.

По истечении необходимого времени достать рулет и разрезать на шайбочки, толщиной в два пальца.

По партиям выложить их на сковороду с предварительно разогретым растительным маслом. Обжаривать с двух сторон на среднем огне.

Все, наши рулетики готовы. Положите их на плоскую красивую тарелочку и подайте к столу.

Курицей и плавленым сыром: готов

Ай, какая красота, а аромат – просто чудо! Быстро хватайте, пока не поздно!