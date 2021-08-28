Веерный способ посадки чеснока. Как увеличить размер зубков в 1.5 раза

Каждый огородник, который любит высаживать и затем собирать богатые урожаи, редко получает хорошие урожаи чеснока. Хочу поделиться с вами интересным приемом, который сама испробовала на собственном опыте. Сейчас как раз время делать озимые посадки чеснока.

Грядки для этой огородной культуры следует привести в порядок, удобрить и перекопать.

Высаживаем зубки таким образом, чтобы острое ребро смотрело на север. Ориентироваться можно, став лицом в сторону, откуда восходит солнце, и вытянув левую руку, которая и покажет север.

Такая веерная высадка зубчиков помогает получать обильные урожаи, т.к. всходы чеснока будут находиться в одной плоскости, а не вразброс.

Чем помогает веерная высадка

Веера не будет затенять друг друга и получат больше света и тепла, что приводит к ускорению роста, чеснок будет закален и продуваем легким ветром, который не даст появится клещам и прочим вредителям.

Когда зеленая масса получает остаточно света и тепла, головки также получают нужные вещества и вырастают крупными и крепкими.

Глубину и расстояние высадки регулируйте самостоятельно.

Не забывайте о подкормках чеснока и обработке от болезней и вредителей.